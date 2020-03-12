人民网北京3月11日电 （记者吴刚）外交部发言人耿爽11日在例行记者会上表示，中方将通过5方面举措助力全球抗疫斗争。

有记者问：新冠肺炎疫情正在全球多地快速蔓延。世卫组织总干事谭德塞表示，新冠肺炎成为全球性流行病的威胁已经非常现实。面对全球日益严峻的疫情态势，中方下一步准备如何同国际社会加强合作应对疫情？

耿爽说，经过中国人民团结一心、艰苦努力，目前中国疫情防控形势发生积极向好变化，取得阶段性重要成果。与此同时，新冠肺炎疫情在全球多点暴发并呈现蔓延态势，部分国家疫情还比较严重。各国加强沟通协作，携手抗击疫情，共同维护地区和全球公共卫生安全的重要性和紧迫性进一步上升。

耿爽表示，中方愿在毫不放松继续做好本国疫情防控工作的同时，努力为全球的抗疫斗争做出贡献：

第一，同世卫组织和国际社会加强沟通协调。互通疫情信息是国际社会整体抗疫斗争的重要一环。疫情发生后，中方第一时间向世卫组织分享了病毒基因序列信息，及时向有关国家和地区通报疫情。“我们将继续本着公开、透明及对全球公共卫生安全和人民健康高度负责的精神，及时向世卫组织和国际社会分享信息。同时加强同各方协调合作，推动地区和全球的联防联控，努力阻止疫情扩散蔓延。”

第二，同世界各国开展抗疫经验分享和交流。目前中方已经发布了7版新冠肺炎诊疗方案、6版防控方案，这些方案源于中国，面向世界，已翻译成多语种同世界各国分享交流。迄今中方已与欧盟、东盟、非盟、加共体、上合组织、南太岛国及土库曼斯坦、阿塞拜疆、摩尔多瓦、格鲁吉亚等国举行视频会议，交流疫情防控和诊疗经验。中方将继续通过各种形式同有关国家和国际组织加强交流借鉴，共同提升维护地区和全球公共卫生安全的能力。

第三，向有需要的国家和地区派遣医疗专家团队。截至目前，中国红十字会已经向伊朗、伊拉克派遣专家团队，在当地密集开展工作，协助两国开展疫情防控，得到当地部门和百姓的一致好评。中方还正在准备向意大利派遣医疗专家团队支援当地疫情防控。“我们将继续通过这种形式向有需要的国家提供支持和帮助。”

第四，向国际社会提供药品等防疫物资援助。疫情无情人有情。中国政府向世界卫生组织捐款2000万美元，向有关国家捐赠口罩、药品、防护服等防疫物资，向一些国家出口急需的医疗物资和设备。中国地方政府和民间机构也纷纷向其他国家伸出援手。中方愿在全力抗击本国疫情的同时，克服自身困难，继续向有需要的国家提供力所能及的帮助。

第五，同国际社会加强科技合作。中方愿同有关国家在药物、疫苗、检测试剂等方面开展科技合作，为在全世界范围内早日战胜疫情贡献中国智慧和中国方案。

《 人民日报 》（ 2020年03月12日 03 版）