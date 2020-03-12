3招收心大法 助你满血复工

“一个多月宅在家里，虽然上班好几天了，但一进办公室就觉得全身乏力想睡觉。”昨日，吴磊说，他又在办公室昏昏沉沉过了一个上午。

近日陆续开启上班模式，但部分上班族发现，因长时间待在家，进了办公室经常出现昏昏欲睡、食欲不振、性情暴躁等现象，甚至对上班怀有恐惧心理。

这究竟是怎么回事，又该如何应对呢？

上班几天找不到状态

28岁的吴磊在南岸区南坪四小区一家医疗器材公司做销售。

他告诉记者，前段时间宅在家，天天吃了睡睡了吃，复工上班后，看着桌上的各种计划、报表，真心一团乱麻，心思根本收不住。虽然人到了公司，但心思完全不在工作上，好几个同事也是如此。

“自从复工后，饭吃不下，但也感觉不到饿，偶尔胃里胀气难受，坐也不是站也不是。”35岁的廖静也这样说。她在渝北区两路一家传媒公司上班，她向记者诉苦，前段时间在家饮食不规律，体重长了，脸圆了一圈。“原本想上班好好调整，但这几天，浑浑噩噩根本找不到状态，不是精神不振就是胃口不佳，总想溜回家躺着。”

以前就有复工综合征

昨日，记者通过都市热报读者平台，对40名轨道族发起微调查。结果显示，有30人认为自己出现了复工综合征。其中90%的受访者出现过节后开工综合征。有20%的受访者表示，每次长假结束都会出现。

“复工后手头明明有一堆事，但就是不想动”“早上起不来，到公司就想眯一会，朋友圈里好多人都一样”……不少受访者表示。

记者了解到，精力难集中是节后综合征中最普遍的现象，此外还有肠胃不适、嗜睡、没有力气、焦虑失落、失眠和厌食等。

三五天就能调节心态

“假期后复工综合征，是人们在长时间假期过后出现的各种生理和心理表现。”重庆知名心理学家黄馨表示，食欲不振，工作提不起精神，上班和学习效率低，甚至有不明原因的恶心、神经衰弱等，就是明显的复工综合征。

之所以出现类似情况，黄馨认为，这是人们宅在家作息不规律，暴饮暴食，再次回归常态时，产生的不适反应。“综合征是正常的一种焦虑反应，有些人会表现强烈，一般来讲3-5天就会调节好心态，进入正常的工作轨道，但是焦虑、抑郁的时间超过七天，就要引起重视。”

黄馨表示，假期复工综合征最明显的特征就是吃得多，运动少，白天当晚上，晚上当白天，一些有肠胃疾病的人更容易旧病复发。建议上班前两天安排一些低强度工作，给自己一个缓冲调整的时间。

每隔几小时 做一次深呼吸

假期后复工，遇上身体困倦、消化不良、四肢乏力、打不起精神等综合征，该怎么办？重庆医科大学消化内科专业博士秦君给出了建议：

●节后综合征表现一：睡眠紊乱

应对方法：睡前拉上窗帘遮光，关掉电器光源让室内彻底黑暗有助睡眠；睡前不喝咖啡，不抽烟；睡前用热水洗脚，放舒缓音乐放松；睡前不要过饥或过饱，提前去卫生间，避免起夜的干扰。

●节后综合征表现二：肠胃不适

应对方法：每日晨起时，空腹饮一杯温开水促进代谢；每天摄入200g左右粗粮；坚持少盐、少油清淡原则，少量多餐；少喝咖啡、烈酒，下午茶补充一杯酸奶，帮助胃肠道消化。

另外，还可用两款药膳来调理：

陈皮粥：干陈皮15克，大米50克。将陈皮水煎取汁，加大米煮为稀粥；或将干陈皮研末，每次取3～5克调入稀粥中服食，每日1剂。可顺气健胃、化痰止咳；适用于脾胃气滞、脘腹胀满、消化不良、食欲不振、恶心呕吐、咳嗽痰多、胸膈满闷等症状。

山楂粥：山楂30克、大米100克、砂糖10克(糖尿病人可不加)。将山楂煮水后取汁适量，加入大米煮粥，待熟时调入砂糖煮沸即成。用于因肉食过多而食积不化、嗳腐吞酸、胃脘饱胀、腹痛泻痢等。

●节后综合征表现三：心神不宁

应对方法：提前在家调整作息规律，上班头三天设为缓冲时间；每过几个小时进行一次慢而深的呼吸，平心静气；对手头工作整理分类，做一份任务计划，可先粗后细，逐步恢复状态；对于情绪过于焦虑的，可在医生的指导下服用一些药物，改善情绪消除恐惧。（记者 郎建荣）