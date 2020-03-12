国家卫健委：3月11日0—24时新增确诊病例15例 累计治愈出院病例62793例

人民网北京3月12日电（董童）国家卫生健康委于12日在官网发布的《截至3月11日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况》（以下简称“情况”）称，3月11日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例15例，新增死亡病例11例（湖北10例，陕西1例），新增疑似病例33例。当日新增治愈出院病例1318例，解除医学观察的密切接触者2206人，重症病例减少235例。

情况显示，截至3月11日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例14831例（其中重症病例4257例），累计治愈出院病例62793例，累计死亡病例3169例，累计报告确诊病例80793例，现有疑似病例253例。累计追踪到密切接触者677243人，尚在医学观察的密切接触者13701人。

湖北新增确诊病例8例（武汉8例），新增治愈出院病例1242例（武汉1053例），新增死亡病例10例（武汉7例），现有确诊病例14427例（武汉13462例），其中重症病例4180例（武汉4003例）。累计治愈出院病例50298例（武汉34094例），累计死亡病例3056例（武汉2430例），累计确诊病例67781例（武汉49986例）。新增疑似病例2例（武汉2例），现有疑似病例158例（武汉152例）。

3月11日0—24时，新增报告境外输入确诊病例6例（广东3例，甘肃2例，河南1例）。截至3月11日24时，累计报告境外输入确诊病例85例。

累计收到港澳台地区通报确诊病例187例：香港特别行政区129例（出院67例，死亡3例），澳门特别行政区10例（出院10例），台湾地区48例(出院17例，死亡1例)。