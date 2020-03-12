朝阳区市场监管局这样保障复工复产企业用餐需求

最近，在朝阳区上班的朋友们是否注意到，自己的餐食封口处，有一个黄色的小封签，据记者了解，这是朝阳区市场监管局与美团网合作制作的，保障辖区复工复产企业用餐安全的举措之一。

据悉，针对企业复工后大量的用餐需求，朝阳区采取集中配送的方式做好楼宇供餐，确保安全。先期，朝阳区发改委提供了一份拟供餐单位名单，朝阳区市场监管局与区卫健委对涉及的126个供餐点位进行了核查及检查，最终确定71家提供送餐上门或订餐服务的餐饮单位名单并对外公示，方便复工复产企业选择。在做好71家供餐单位日常监督检查工作的同时，对名单中的连锁餐饮单位进行责任约谈，要求其提高认识、做好供餐保障。此外，朝阳区市场监管局与美团网合作，为71家供餐单位提供食安封签29万个，以避免餐饮受到污染，更好地保障送餐安全。

与此同时，商务楼宇、医院、管委会内及周边食品经营单位监督检查也在紧张进行中，已检查商超、市场、餐饮单位4089家次，检查中要求各相关单位严格落实食品安全相关规范的同时，要落实全员佩戴口罩、做好消毒、消费者必须佩戴口罩方可进入卖场、设置“一米线”安全设施、敞开大门、掀开门帘通风、一桌一椅一人等疫情防控工作措施。

在保障复工复产企业食品安全的同时，朝阳区市场监管局加大了对单位食堂、工地食堂的检查力度，对目前正常经营的715家食堂开展全覆盖检查，要求采用错峰就餐、打餐回办公室或送至房间就餐，以避免人员密集、交叉感染的发生。