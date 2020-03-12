最近，很多学生都在在线学习，能否正确使用网络，对学习效果有着重要影响。上周，中国青年报社社会调查中心联合问卷网（wenjuan.com），对1923名中小学生家长进行的一项调查显示，64.4%的受访家长表示孩子每天上网超过3小时。72.4%的受访家长能够有效监督孩子的网络使用行为，69.1%的受访家长会控制孩子使用电子设备的时间。

受访中小学生家长中，34.5%已经恢复线下办公，40.2%居家办公，24.5%全职在家。受访家长中，孩子读小学的占68.9%，读初中的占24.3%，读高中的占6.8%。

64.4%受访家长表示孩子每天上网超过3小时

河北省唐山市民王远（化名）近期和爱人在家办公。王远的女儿读小学二年级，据他介绍，孩子学校布置的学习任务主要是观看教学视频，进行读写练习，还有一些培养动手能力的课程，“孩子每天的网络使用时间基本在1小时以内，其他时间，我和我爱人尽量轮流照看她，辅导她的功课”。

张华（化名）的儿子今年读高二，她最近恢复了线下办公，不能时刻监督孩子的学习，很担心孩子上网时间过长。“孩子看完视频课程，其他时间基本都在玩手机、电脑，每天有9到10个小时都泡在网上。我最近发现他常揉眼睛，眼睛发红”。

调查显示，64.4%的受访家长表示孩子每天上网超过3小时，其中，孩子每天上网3-5小时的占44.4%，每天上网6-8小时的占17.6%，9小时及以上的占2.4%。每天上网1-3小时的占32.2%，1小时以内的占3.4%。

西南大学教育研究院院长唐智松教授表示，当前学生居家在线上课，自制力不强的人沉迷手机和网络的几率变大。

“‘停课不停学’的背景下，家长们也面临更多挑战。比如，上班的家长，可能面临监督孩子学习与处理工作的矛盾。既是教师又是家长的人，在完成教学任务和督促自己孩子学习方面可能面临困难。”唐智松表示，非常时期的非常措施，需要家长和学生努力适应。

调查中，72.4%的受访家长表示最近能够有效监督孩子的网络使用行为。交互分析发现，居家办公（81.3%）、全职在家（78.6%）的家长在这方面做得最好，比例高出已经线下办公的家长（58.4%）。比起中学生家长，小学生家长（75.4%）在这方面做得更好。

69.1%受访家长会控制孩子电子设备使用时间

王远在本学期刚“线上开学”时，就提醒女儿，接下来一段时间，学习地点、方式会出现变化，并制订了双方要遵守的约定。“我跟孩子说，因为不能随便去户外活动，为了保护视力，除了学习，其他时间就不能上网、玩手机了。我答应每天让她看动画片，也会陪她学习。”王远认为，父母与孩子平等沟通，能让孩子感觉被尊重，从而主动配合家长。

张华认为，合理和适度上网，主观上要靠孩子的自控力，客观上需要家长的监督。“我叮嘱老公注意孩子上课的情况，避免孩子以上网课为幌子偷偷逛其他网站。我们还会尽量限制孩子电子产品的使用时间，比如直播课用电脑，那么手机和平板就得收起来”。

如何有效监督孩子的网络使用情况？调查显示，69.1%的受访家长会控制孩子使用电子设备的时间；64.6%的受访家长会注意孩子的学习状态，不在特殊时期放松；60.2%的受访家长会合理限制孩子课程之外的上网时间；41.9%的受访家长就网络使用规则与孩子达成了一致。

对于孩子的在线学习，唐智松认为，第一，家长和孩子都要意识到学习主要还是得靠孩子自己，家长要注意培养孩子的学习素养，让孩子明白他们是在为自己学习，是为了让未来的自己更加优秀；第二，家长要让孩子学会自我管理，懂得为自己的行为负责。

他建议，为了有效指导孩子合理上网、正确开展网络学习，父母可以和孩子进行约定：自主学习，不靠监督；课前系统预习，课上全身心投入；跟上学校教学，不落下任何一个步骤；尽力在课堂学懂，不懂的问题及时解决；每天汇报学习成效，分享学习成果等。通过这些做法，让孩子逐步习惯自己管理自己的学习。

中青报·中青网记者 杜园春 来源：中国青年报