新冠肺炎康复患者正常生活没问题

据3月10日国家卫健委最新数据，新冠肺炎累计确诊的8万余病例中，治愈病例累计5.8万余例。不过近日有媒体报道，一些康复者好不容易战胜病毒出院，却遭遇异样目光甚至是不公正待遇，例如被曝光隐私、被单位辞退等。

“新冠肺炎康复者对其他人不会产生危害。”中国医学科学院北京协和医学院免疫学系教授、中国免疫学会副理事长黄波对科技日报记者表示，康复意味着机体的免疫系统已经将病毒清除，人们无需回避，更不要歧视出院患者，而是应该帮助和关心他们。

北京朝阳医院呼吸与危重症医学科主任医师王晶接受采访时也表示，新冠肺炎患者出院后，会在专业的医疗机构进行复诊，这期间都实施严格的封闭居家隔离或是在指定隔离点隔离。经医疗机构数次回访、复诊检查，并显示各项指标正常的出院患者，其体内病毒基本已被杀灭，病毒已经停止复制，更不会进行传播，完全可以回归正常生活，大家没有必要恐慌。

体内无病毒复制传播，康复者不具有传染性

“轻型患者和普通型患者出院后恢复得都很好，因为本身症状轻，好起来也偏快，康复以后肺部不会有后遗症，治愈效果基本是完全康复。”王晶说。

某些重型、危重型患者由于病情涉及、影响到肺、肝、肾、心脏等多脏器，会有炎症指标升高或呼吸衰竭等表现，因此治疗过程比较复杂，恢复起来也会相对慢一点。这类病人康复后，有些会有肺间质纤维化后遗症，影响患者本人的肺功能，或使其偶有干咳，但是不会有病毒的排出、复制和传播，因此不具有任何传染性。王晶说，普通甲流、乙流的重症病人好转以后，也常见遗留肺间质纤维化。“这就好似皮肤上有炎症，好了以后会留一块疤一样。”

黄波表示，新冠肺炎患者治愈康复，意味着机体的免疫系统已经将病毒清除。免疫系统既产生了中和抗体结合病毒，阻止病毒进入细胞；又激活了病毒特异性T细胞，通过攻击病毒感染的细胞，将已进入细胞内的病毒清除，从而根治病毒。

出院后继续隔离复查，完全康复再回归社会

王晶介绍，符合国家最新的新冠肺炎第七版诊疗方案提出的4条出院标准，即体温正常3天以上，呼吸道症状明显好转，肺部影像学明显改善以及连续两次核酸检测阴性，新冠肺炎治愈患者才可从定点治疗医院出院。

负责新冠肺炎出院患者复查的定点医院呼吸科大夫告诉记者，康复者出院后将严密居家或去隔离点隔离，接下来会进行密切随诊和严格复查。“患者出院后第二周和第四周要求到定点医院复查肺部CT、核酸以及血常规等，复查显示完全康复的病人，就可以回归正常工作和生活了，且不会对别人造成任何影响。”

针对有些病人出院一段时间后“复阳”的现象，王晶认为，其实可能是病人并没有完全康复，核酸检测结果的假阴性是存在的，但这种情况非常少。“这类病人也不用太紧张，医生会在病人出院后对其进行严密监测，等病人炎症完全消失，多次核酸检测结果都是阴性，医生才会谨慎地让他复工复产。目前我们正在对这类患者进行密切监管。”

王晶表示，由于新冠肺炎的传染性较强，公众产生恐慌心理是可以理解的，现在整体疫情正在好转，全国各地陆续复工复产，康复患者身体健康状况良好，这就很有说服力，相信大家的恐慌会慢慢减退。

她建议康复者继续居家隔离，注意饮食，调理好身体，保持积极乐观态度，为迎接正常工作和生活做好准备。对于公众来说，疫情尽管可怕，但是大家在这期间养成了勤洗手、戴口罩的习惯，意识到聚餐要亲密有间，不应食用野生动物，无形中也提高了全民卫生观念，有利于今后传染病的预防和控制。（本报记者 唐 芳）