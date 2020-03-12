湖南各高校推心理健康服务 守护师生民众心理安全防线

赴春运一线看望实习学生，疏导心理；开通热线，提供心理咨询服务；辅导员和兼职班主任“云上班”，引导学生理性科学看待疫情……为守护疫期期间学生心理安全防线，湖南各高校纷纷“出招”，为师生和民众提供心理健康服务。

“我们组建了‘心爱铁科’QQ群，推送心理援助建议、心理支持手册，及时为学生开出‘心灵处方’。”湖南铁路科技职业技术学院副教授马丽华曾经参加过汶川地震灾后心理援助，有着丰富的心理咨询经验。新冠肺炎疫情暴发后，她带领学校心理团队第一时间奔赴广州，看望春运一线实习学生，疏导其心理需求。

同时，该校心理团队积极响应教育部“停课不停学”倡议，开设16堂《高职学生积极心理学》线上原创课程，推出《职业院校学生身心健康教育》等抗疫心理辅导资料包，帮助学生做好疫情期间心理防护。此外，团队还为抗疫一线医护人员和公务员、社区及企业提供心理咨询服务，打出一套抗疫心理“组合拳”。

“每周都会和同学们分享一些我的感悟，希望通过示范，激发他们对生活的关注和思考，培养其生命体验意识和责任担当意识。”湖南工业职业技术学院老师李雪艳说，为引导学生理性科学看待疫情，该校辅导员、班主任不断发送抗击疫情权威信息、责任倡议、宅家建议等，引导同学们做好防护措施，安心学习网课。

作为较早开设疫期心理咨询平台的高校，中南林业科技大学心理咨询中心1月31日便开始为高校师生和社会大众提供心理援助服务，并被湖南省委教育工委遴选向全省高校开放。

为更好地满足师生在线教学期间的心理咨询需求，3月9日起，由该中心主任袁红梅领衔的8名咨询师，通过网络视频和语音通话，为有需要的同学提供一对一辅导。“正式开学后，我们还将通过热线电话、面谈、团体辅导等方式继续为因疫情产生恐慌、情绪波动等问题的师生服务。”

“接到任务时其实有点担心，因为这是湖南省高校第一次开通大众服务热线，没有经验，不知能不能做好。”湖南省高校大学生心理健康教育研究会秘书长、长沙理工大学心理中心主任龚勋介绍，2月10日，湖南省教育厅、湖南省委教育工委，委托湖南省高校大学生心理健康教育研究会搭建湖南省高校心理援助平台，为全省高校师生和社会大众提供心理服务。尽管时间紧迫且是摸着石头过河，但他们还是成功“开了个好头”。

目前，该平台形成了50人的服务团队，分别来自湖南11所高校，平均年龄不到36岁，其中30%是副教授以上职称，20%有博士学位，6名注册心理师。截至3月10日，平台已服务了900多人次，向警方、医院、高校转介危机个案21个。 (记者 徐志雄)