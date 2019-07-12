国药医养诊疗联盟战略合作签约仪式在京举行

近日，国药药材医养有限公司，国药控股有限公司，国药和网科技有限公司，中医在线在京签署战略合作协议。国药药材股份有限公司董事长文元，党总支书记王岚，国药药材医养有限公司总经理侯圣伟，国药控股采购与供应链服务中心副总经理赵敏，国药和网科技有限公司总经理蔡景川，中医在线联合创始人、CEO王擎等出席签约仪式。

签约仪式现场

据悉，国药药材医养有限公司为响应政府医改号召，以行业领导品牌为依托，针对基层诊疗机构的现状和特点，提出整合优势资源、谋求集群发展的思路。本次合作就是通过综合信息服务和经营支持服务推动基层诊疗机构规范化、合理化、规模化的高效发展，对地区、城镇、乡村的私营诊所、中医院等基层诊疗机构进行全方位的赋能提升，有效规范基层诊疗机构的经营活动，提高其专业素养和服务水平，为城乡居民的基本医疗需求提供更好的信息服务和保障，为基层诊疗机构的发展提供更多的机遇，最终形成完善积极的基层诊疗生态体系。

国药药材医养有限公司与国药控股有限公司签约

签约仪式上，国药药材股份有限公司董事长文元表示，国药医养诊疗联盟从布局到运营历时一年，从城镇沉降到乡村。希望通过国药医养诊疗联盟给农村基层医疗机构赋能，充分发挥企业社会责任，规范诊疗行为，让乡村百姓享受到安全有效的诊疗服务。

国药药材医养有限公司与国药和网科技有限公司签约

随后，国药医养CEO聂磊汇报了国药医养诊疗联盟准备工作的开展情况，合作方领导依次致辞，对联盟今后的工作给予厚望。（马晓慧）

国药药材医养有限公司与中医在线签约