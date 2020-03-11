住建部：疫情期间全国180万环卫工人在岗率超90%

人民网北京3月11日电 （王国菁）11日，国务院联防联控机制就加强医疗废物综合治理保护生态环境情况举行发布会。会上，住房和城乡建设部城市建设司副司长刘李峰表示，这次疫情发生以来，全国180万环卫工人在岗率达到90%以上，往年同期在岗率为80%到85%，其中湖北省全天作业环卫工人超过8万人。

刘李峰介绍，疫情发生以来，环卫工人除了承担日常的环卫工作任务以外，根据疫情防控需要，还普遍承担了对医疗机构、集中隔离场所和相关设施进行消毒杀菌的应急任务。

他指出，环卫行业承担着城市公共区域的清扫保洁、生活垃圾的收集转运处理、城市公厕的运营维护，还有粪便收集处理等工作，越是在应急的时候，环卫工作的任务越艰巨，越需要环卫工人加倍付出。

“环卫工人发扬了‘宁愿一人脏、换来万家净’的环卫精神，克服了作业量激增的实际困难，勇于担当、尽职尽责、不辱使命。”刘李峰表示，环卫工人是武汉街头暖人的风景线，是城市的“美容师”也是疫情中的“逆行者”。

刘李峰称，因环卫工作的特殊性，疫情发生以来环卫全行业都在高负荷的运转，环卫工人基本全员在岗，所以不存在复产复工的情况。下一步，随着疫情的缓解，各地将根据工作任务情况，安排连续在一线奋战的环卫工人适当进行调休。