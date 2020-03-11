特殊的跨国连线：国际合作，共同抗疫，迈瑞在行动

随着新冠肺炎疫情在全球的蔓延，中国以外全球受疫情影响的国家和地区已经“破百”，累计确诊病例已超过3万例。意大利作为疫情发展迅猛的国家，截至当地时间3月10日18时，意大利新冠肺炎累计确诊病例10149例，较前一天增加977例。其中，现存新冠肺炎病例8514例（重症病患877例）；累计治愈1004人；新增死亡病例168例，累计死亡631例。

疫情无国界，是人类的共同敌人，需要国际社会团结应对。日前，我国向世界卫生组织捐款，用于抗击疫情国际合作，也正在向疫情严重或医疗条件薄弱的国家提供力所能及的帮助。迈瑞医疗作为战疫大军中的一员，也在积极开展行动，贡献力量。

3月6日晚20:00-21:30，迈瑞紧急搭接中意医生“隔空”抗疫桥梁，连线武汉大学中南医院彭志勇教授，就意大利新冠患者诊断、救治面临问题展开经验分享，希望“中国经验”能够为意大利提供借鉴。

连线中，彭志勇教授针对意大利医生所关注的医疗资源紧缺问题（患者激增，医生严重配给不足）；一线医护感染防护问题；新冠患者诊断确诊标准，疑似患者措施采取问题（隔离实施）；新冠患者手术感染防控问题；不同程度ARDS新冠患者应采取怎样的呼吸治疗策略等问题，予以了详细的解答与说明。而这些切实的答案，皆源于彭教授身处疫情最前线的深刻体会。

彭教授自1月6日便开始奋战一线，负责武汉大学中南医院3个ICU病区的45张床位。在疫情最艰难时期，更是每天工作12小时以上，几乎24小时科室待命。重任之下，以身垂范，在确保每一位患者都能得到及时有效治疗的同时，也通过系列严格的防控措施全力保护着科室医护不被感染。

此外，3月9日晚20:00-21:30，迈瑞继续连线北京协和医院杜斌教授，围绕新冠肺炎病死率影响因素，可能引发的并发症，机械通气实施策略，插管时机选择，镇静药物的使用，以及现阶段对国际医生的建议等问题进行分享与探讨。

期间，杜斌教授将2个多月身处一线所见、所闻、所思、所想，所掌握（验证）的有效治疗措施、注意事项毫无保留的阐述、传递给国际同道，将承载着满满责任感的中国经验分享给世界，将“医者仁心，大爱大义”的中国风范呈现给世界。

“沧海横流立砥柱，匡时济世践初心”，在这场席卷全球新冠战疫中，迈瑞与医生同在，与患者同在，怀以生命的敬畏之心，共行使命，共担责任，共抗疫情，共克时艰。全球战“疫”，迈瑞在行动！