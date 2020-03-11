消毒卡、银离子喷雾、乳铁蛋白……这些防疫“神器”靠谱吗？

“返工后，口罩、手套不够？日本含氯‘消毒卡’，抵御身边活病毒！”“三价银离子，病毒天敌，长久抑菌抗病毒！”“精油小分子穿透病毒包膜杀死病毒”……

随着各地复工复产有序推进，一批号称可以抵御病毒、预防新冠肺炎的商品在网络和实体店热卖，有的打着“高科技”旗号，有的则是人们熟悉的“老面孔”。这些防疫“神器”靠谱吗？“新华视点”记者进行了调查。

是“黑科技”还是忽悠人？

最近，一种声称佩戴在身上就可杀菌防病毒的“消毒卡”成了“网红”。记者在一家淘宝店看到，一款来自日本的“消毒卡”月销量达到3368件。“刚拆封的时候没什么感觉，稍微过一会儿就感觉吸入的空气明显清新了。在这特殊的日子里，我每次出门必带。”一位消费者这样评价。

记者了解到，这种“消毒卡”又叫“杀菌卡”“防护卡”，有多种牌子，价格在100元左右，大多是卡片状，号称佩戴在胸前或装在口袋内，可持续散发二氧化氯，随时随地净化使用者周围半径50厘米内的空气，隔离细菌、病毒、雾霾、烟味、花粉等，一张卡片有效期30天。

这种“消毒卡”真的有用吗？山西大学环境科学研究所所长董川说，二氧化氯是一种氧化消毒成分，可以杀菌消毒，但前提是要达到一定浓度。在脖子上挂个消毒卡，生成一点低浓度二氧化氯随风飘散，作用非常有限。如果浓度达到能把病毒杀死的程度，则消毒卡需要很大，并且那时高浓度的二氧化氯对环境，特别是人体的上呼吸道、眼结膜等都是不利的。

一种名为“三价银离子消毒喷雾”的产品也受到追捧。这种产品声称，三价银离子杀菌效率是酒精的60000倍，同时具备长久抑菌和抗病毒作用。一喷即成膜，和口罩搭配使用，喷于口罩内外侧，紧急情况下可直接喷口鼻。

“目前市面上还没有见到真正与三价银离子相关的产品。”科学松鼠会会员、清华大学化学博士孙亚飞告诉记者，银离子确实有一定的抑菌、杀菌效果，但病毒与细菌不同，杀菌并不等同于能够杀灭病毒。目前，尚无权威机构证实银离子对新冠病毒的作用。

石墨烯口罩、随身空气净化器……众多“高科技”产品令人“大开眼界”。对此，专家表示，这些产品打着“高科技”的旗号，有的是纯忽悠，有的具有一定科学性，但实际效果非常有限，有的甚至会对人体产生不良影响。

“老面孔”卷土重来

真假“高科技”应接不暇之时，一些“老面孔”也借着疫情卷土重来：乳铁蛋白、益生菌、精油……这些打着“提高免疫力”“预防新冠”旗号的商品到底作用几何？

“抗冠状病毒”“战疫抗疫防病毒”“防范病毒除菌杀菌”……在淘宝网上搜索关键词“精油 病毒”，会跳出众多打着“抗病毒”广告语的产品。其中一款名为“艾美丽莎 罗文莎叶精油”的商品在图片和商品名称中都标示了“抗冠状病毒”的宣传语，一瓶5ml的精油售价69元，已有23笔交易记录。

对精油抗病毒功效，不少网友表示质疑。一位网友说，身边一群人天天在家里熏精油，口罩上抹精油，说是精油小分子能穿透病毒包膜杀死病毒，总觉得是在收“智商税”。

“有一些精油确实有杀菌抑菌的作用，但没有任何证据表明其对病毒有效。”孙亚飞告诉记者。

益生菌也成为不少人追捧的“防疫灵药”。记者在太原一家药店看到，一位戴口罩的顾客正在咨询益生菌产品。这位顾客表示，益生菌可提高免疫力，吃了也没有副作用，赶上疫情期间，多备一些，全家人都吃上。

对此，中国营养学会常务理事、山西医科大学公共卫生学院副院长邱服斌表示，人体胃肠道也是免疫器官，如果胃肠道菌群失调，会引起免疫力下降，服用益生菌可以起到一定的作用。但如果人体没问题，也没有服用的必要，益生菌并不是什么防疫神药。

此外，乳铁蛋白提高免疫力也是一大防疫热门。邱服斌表示，乳铁蛋白是母乳的核心免疫蛋白，确实能提高宝宝免疫力，但这和额外补充的乳铁蛋白不是一回事，后者进入人体后会水解成蛋白和铁，可对人体起到补铁的作用，对于缺铁人群有好处。对于成人来说，不要把乳铁蛋白作用神化。

浙江省市场监管局近日公布了新冠肺炎疫情防控违法广告典型案例。其中提到，浙江省嘉兴市海宁市长安镇舒贝母婴用品商店在其店铺微信朋友圈中销售“澳奇达乳铁蛋白粉”，宣传“乳铁蛋白、益生菌、VC可以有效抑制SARS冠状病毒感染”等内容，涉嫌违反广告法相关规定，被海宁市市场监督管理局立案调查。

破“神器”需监管和科普双管齐下

专家表示，一些商家搭上预防新冠肺炎的顺风车，夸大产品功效，误导消费者购买使用，在一定程度上会对消费者的身体健康产生威胁。

对此，各地市场监管部门对疫情防控期间广告发布加强了监管。太原市市场监督管理局副局长赵伟表示，疫情期间违法广告危害更甚，一方面要加大广告监测监管力度，对医疗单位、药店、户外广告、网页广告等重点区域加派人员、加密频次，专项监测；另一方面，对违法广告的处罚，应在法律法规范围内就高不就低，顶格处罚，形成震慑。

记者了解到，一些产品明显违背专业知识、生活常识，但往往有人“病急乱投医”，有的只求心理安慰，还有的信以为真。

对此，长期致力于科普工作的孙亚飞表示，现在科普有时不及谣言跑得快，公众的科学素养还有待提高，科普还有很长的路要走。对此，相关政府部门可加强与科普人的联动，一方面加大权威信息发布力度，提高公众辨别力；另一方面，可发挥各自优势，合作建立快速有效的监管机制。（记者王菲菲、马晓媛）