专家支招：疫情期间能否看牙、有否风险、如何防护？

俗话说“牙疼不算病，疼起来真要命”。一些口腔急症，例如，急性牙痛、牙外伤、口腔颌面部创伤和感染等急症，需到医院治疗。口腔恶性肿瘤的治疗不宜耽误，也要限期住院治疗。

然而，新冠肺炎传播的主要途径是经呼吸道飞沫和密切接触传播。疫情防控期间能不能看牙、看牙是否有风险、什么情况能到医院就诊、到医院看牙是否放心、应该如何防护等方面，无不是公众关切点。

北京口腔医院副院长、主任医师刘静明日前介绍，口腔诊疗使用高速牙钻、三用枪、超声洁牙机等可产生含有唾液、血液的飞沫，而患者在治疗过程中没有口罩保护，这些喷溅操作可造成就诊区域污染，存在院内交叉感染的风险，因此患者的担心不无道理。

“避免感染风险，重中之重是加强感染预防与控制。”刘静明说，北京口腔医院在落实“三级预检分诊”基础上，制定了详细的分区、分级消毒措施，在划分门诊、病房、行政管理、后勤保障区域基础上，进行分级管理。

据介绍，将门诊医疗服务区分为普通诊室、喷溅诊室、公共区域、休息区，病房医疗服务区分为普通病房、备用隔离病房、公共区域、休息区，分别制定详细的物表、地面、空气消毒要求。医务人员根据岗位和操作的风险，采取不同级别的防护措施。患者就诊保证“一医一患一诊室”，避免诊疗中交叉感染的风险。

刘静明说，北京口腔医院坚持严防控、保急诊原则，拓展了急诊诊疗空间，将老年科和王府井部综合科的医务人员补充到急诊科，增强急诊力量，结合疫情防控实际，对门诊进行压缩，为避免交叉感染，每间病房住一名患者，优先保急性、限期诊疗患者，入院前严格进行流行病学和健康筛查，把好入院关，住院期间严格探视和陪护管理，把好过程关。

专家建议，疫情防控期间，口腔急症需要到医院就诊，非急症患者可延后择期就诊。挂号实行“非急诊”全面预约，分时段就诊、实名就医。疫情防控期间，患者可通过京医通预约挂号平台进行门诊预约，复诊患者可以在医生工作站预约。

此外，为降低感染风险，北京口腔医院安排门诊部人员和各科室医生，与要复诊的患者逐一沟通就诊风险，结合实际病情协商，妥善安排诊疗计划，直至医患双方达成一致。对于初诊患者，充分沟通治疗方案和治疗计划。(记者倪元锦)