当抗疫遇上过敏季，口罩的任务更重了

“口罩摘不下来了。”

这是来自北京市气象局官方微博“气象北京”下的一条留言。

这个冬天，是我们倾尽全力与新冠病毒对抗的冬天。近日，全国日新增确诊病例数已降至两位数，复工复产稳步进行。如今春回大地、万物复苏，人们渴盼着彻底战胜病毒，摘下口罩的那一天早日到来。

然而，届时还会有一群人“口罩摘不下来”——过敏季来了。

3月1日，气象北京发布2020年第一期花粉实况及花粉浓度预报。通过分析，今年的花粉季相比往年提前。有网友评论：“提醒我该吃药了”“瑟瑟发抖，关上窗户”……

为何在这草长莺飞、百花争艳的春季更容易过敏？疫情期间，宅在家里的人，是否还会出现过敏症状？如果过敏症状严重，如何在疫情期间就医？

“不治之症”，每年家族“团购”发作

“春季的花粉、柳絮等是容易引起季节性过敏的过敏原，其中，花粉过敏比较典型，不仅春季高发，秋季也高发，随花粉浓度的增高，出现典型发作过程。”北京电力医院变态反应（过敏）科副主任任华丽在接受科技日报记者采访时表示。

任华丽强调，春季花粉过敏，突出表现为喷嚏、流涕、咳嗽，而上述症状与普通感冒、流感相似，春季恰恰也是感冒、流感的高发季，因此要注意三者的区别。

“首先，三者病因不同。”任华丽解释，花粉过敏属于免疫反应病，即机体误把“花粉”当成异常物质，产生了一系列过度敏感的反应。这与遗传因素有关，但并不传染。普通感冒、流感皆因病毒感染引发，具有传染性。

“其次，三者症状也有不同之处。”任华丽表示，花粉过敏除喷嚏、流涕、咳嗽外，还可能伴有眼睛痒、嗓子痒，严重喘息等，导致季节性过敏性鼻炎、结膜炎、咽炎等。而感冒、流感除呼吸道症状外，还常有发热、头痛、全身不适等症状。其中，流感不适感更为强烈。

任华丽介绍，花粉过敏还具有五大特点：季节性，季节过后不用药自愈；反复性，每年都发生，可谓“不治之症”；速发性，来得快，去得快，会急性发作，离开居住地马上好转；有效性，用药效果好，立竿见影；家族性，常有家族过敏史，常见的春秋花粉过敏，与大气中花粉浓度高峰一致。

抗疫期间，预防先行重症就医

现在还处于特殊时期，很多人宅在家里，自觉降低外出频率。那么，这部分人是否还会出现过敏症状？

“就季节性过敏而言，较少外出、佩戴口罩等措施会在一定程度上降低与过敏原的接触，但在家通风时，花粉等过敏原也可能趁虚而入，诱发过敏。”北京清华长庚医院耳鼻咽喉头颈外科副主任医师秦贺在接受科技日报记者采访时表示，除季节性过敏外，也有人患有常年性过敏，通常与尘土、螨虫等室内经常接触到的物质刺激有关，因此抗疫期间，居家办公更易出现过敏反应，应引起足够重视。

以往，患者出现疑似过敏症状时，通常考虑前往医疗机构进行治疗和咨询。然而，现阶段，医疗机构人流量大，可能存在交叉感染的风险。那么，患者在何种情况下需要就医？在何种情况下可先自行观察呢？

在秦贺看来，往年发作过、已经确诊的过敏患者往往在心理上已有准备，家里也常备相应的药物，按照以往经验，出现相应临床症状时可先行服用相应的抗过敏药物，春季花粉过敏可在过敏季来临前1—2周提前使用抗过敏药物以作预防。如果咳嗽、流涕等症状较轻，可先行对症用药观察3—5天。若用药后，不适症状未见有效缓解或加重，则建议做好自身防护后尽快就医。重症患者建议立即就医。原因在于，过敏症状若来势凶猛、未及时得到有效处理，可能引发严重后果。

“以花粉过敏为例，大量接触花粉，严重者可能会出现休克和意识丧失。”任华丽补充道，此外，既往有过哮喘发作的患者，要及时应用吸入激素。

秦贺进一步表示，对于新发症状的患者，首先需要确定自身症状是否为过敏反应，建议就医，并确认可能的过敏原。

“对于季节性过敏，尤其是花粉过敏，及时用药非常重要。一方面可以控制鼻痒、喷嚏、流涕等症状，避免影响生活质量；另一方面，可避免出现其他咽炎、气管炎、鼻窦炎、中耳炎等更严重并发症。”任华丽建议，花粉症患者，外出在佩带口罩的同时，也建议佩戴花粉眼镜，开车关闭车窗，回家后及时换衣、洗澡、洗头发，减少花粉吸入，关闭门窗，室内开空气净化器。秦贺表示，除用药外，还可用生理性盐水清洗鼻腔，预防和减缓过敏性鼻炎症状的发生。

记者了解到，过敏相关问题可通过网上预约耳鼻咽喉科或变态反应科室就诊，也可以通过其他正规的医疗服务平台进行在线咨询。（实习记者 于紫月）