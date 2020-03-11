对“防疫神器”要多个心眼儿

“返工后，口罩、手套不够？日本含氯‘消毒卡’，抵御身边活病毒！”“三价银离子，病毒天敌，长久抑菌抗病毒！”“精油小分子穿透病毒包膜杀死病毒”…… 随着各地复工复产有序推进，一批号称可以抵御病毒、预防新冠肺炎的商品在网络和实体店热卖，有的打着“高科技”旗号，有的则是人们熟悉的“老面孔”。这些防疫“神器”靠谱吗？

在口罩等防护产品仍旧比较紧俏和稀缺的情况下，其他一些号称可以抵御病毒、预防新冠肺炎的商品，就受到了消费者的青睐。这些商品之所以能够走进消费者的视野，和商家的宣传也有很大关系。在一些商家的宣传资料里，部分商品简直成了预防新冠肺炎的“神器”。比如目前在网购平台热销的一款所谓的日本含氯“消毒卡”，价格要100多元一片，可以用一个月，但是根据商家宣传，只要把这个小小的卡片佩戴在胸前或装在口袋内，就可持续散发二氧化氯，随时随地净化使用者周围半径50厘米内的空气，隔离细菌、病毒、雾霾、烟味、花粉等。

佩戴使用“消毒卡”以后，使用者确实可以闻到一股清新空气的味道，但这是否就意味着它真的可以起到杀菌消毒，预防新冠肺炎的作用呢？按照专家的说法，二氧化氯是一种氧化消毒成分，可以杀菌消毒，但前提是要达到一定浓度。在脖子上挂个消毒卡，生成一点低浓度的二氧化氯随风飘散，作用非常有限。如果浓度达到能把病毒杀死的程度，则消毒卡需要很大，并且那时高浓度的二氧化氯对环境，特别是对人体的上呼吸道、眼结膜等都是不利的。

其他一些宣称可以预防新冠肺炎病毒的类似产品，走的也是同样的套路，它们可能确实具有一定的杀菌消毒作用，但却必须满足很多条件才能真正起到保护人体免受病毒侵袭的作用，而这些条件，在我们普通人的日常工作、生活中实际上是很难得到满足的，也就意味着购买和使用它们，其实是无效的。不但无效，如果使用不当，还可能适得其反，会对健康的人体带来某些伤害。

要想净化市场，遏制“神器”损害消费者权益，一方面需要市场监管部门加强监管的力度，从企业商家是否涉嫌虚假宣传、违法经营的角度来加强监管，加大处罚；另一方面，也需要一些机构、组织加强科普宣传和权威信息发布的力度，帮助消费者以正视听，远离忽悠。