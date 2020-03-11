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民族团结共战疫 库尔班基金会为武汉医务人员捐赠新疆大米

崔元苑

2020年03月11日08:17 来源：人民网-人民健康网

“一想到武汉医务人员，吃着香喷喷的新疆大米，竖起拇指说‘亚克西’，我打心眼里高兴。”如克亚木·麦提赛地说。3月10日17时，载着5吨新疆大米的车辆从阿拉尔启程，运往万里之遥的武汉。

如克亚木·麦提赛地，是民族团结模范“库尔班大叔”的曾外孙女。她对记者说：“我们每天都在电视上关注武汉的疫情，并萌生了给一线医疗队捐赠新疆大米的想法，希望把牵挂和祝福带给他们。”

“我特别感谢人民日报社领导的关心与支持，及‘人民爱医行动’平台的协助，正是你们的帮助架起了‘爱心桥’，让我们达成心愿。”如克亚木·麦提赛地的激动之情溢于言表。

她说，正当基金会为运输大米发愁时，看到了人民网发布的“人民爱医行动”，就怀着试试看的心情，向人民日报社领导写了一封信。“很快就等到了‘人民爱医行动’工作人员的电话，运输问题解决了！”

“人民爱医行动”通过动员社会力量，由京东物流提供无偿运输服务，物资受捐对象为武汉市第七医院医务工作者。

据介绍，这次捐赠的大米由库尔班农业种植合作社提供。为带动贫困群众脱贫致富，库尔班大叔的后人在社会各界的帮助下，成立了库尔班农业种植合作社，在塔克拉玛干沙漠边缘种出了羊脂籽米。

在发车现场，库尔班农业种植专业合作社理事长张爱博说，“民族团结一家亲，一家有难八方支援。现在我们脱贫了，也想为疫情防控表达自己的心意。”

负责承运的京东快递阿拉尔市负责人夏建斌说：“我们一定全力以赴完成这次任务，帮助库尔班基金会把这批爱心大米运输到武汉！”按照路程计划，这批捐赠的新疆大米将于3月18日运抵武汉。

(责编：崔元苑、李彤)


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