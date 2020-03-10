人民网·人民好医生联合君乐宝等发起公益活动30余万罐奶粉全部发出

疫情期间，为助力解决广大孕产妇、婴幼儿群体的营养补充需求，人民网·人民好医生联合中国营养学会、中国红十字基金会共同发起“人民战‘疫’关爱母婴健康”公益活动。截止3月7日，由君乐宝乳业集团独家提供，总价值超7500万元的爱心奶粉已经全部发出，免费快递到家。

活动相关负责人介绍，“人民战‘疫’关爱母婴健康”公益活动，通过人民网“人民好医生”客户端，推出“母婴健康信息服务平台”入口，为婴幼儿及孕产妇提供定向捐赠奶粉服务。非常时期，需要我们众志成城，情系疫线，爱暖妇幼，共同打赢防疫战。

“自活动发起以来，获得社会各界广泛关注，活动页面访问量达1.5亿人次。目前，30余万罐奶粉全部发出，面向全国范围配送。”上述负责人表示，“为进一步加强对湖北地区的服务供应，活动除了申请主通道外，还应急开通‘湖北专用申领通道’，对湖北地区提供活动奶粉的30%保底量，保障湖北地区的申领成功率。并优化审批流程、保障产品总量、缩短配送时间。”

“活动发起以来，人民网持续发力，通过地方频道联动推广，全面传播、持续多平台、全方位、立体式、多角度实现传播声量最大化。同时，此次公益活动高举高打，连接民生，充分利用人民系传播矩阵，为爱凝聚力量。”他说。

中国红十字基金会健康服务项目中心主任刘黛西表示，中国红十字基金会作为公益平台，承担着连接捐赠人善举与受助人需求的桥梁作用，对“人民战‘疫’关爱母婴健康”公益活动，进行活动公正性把关和项目追溯。

“中国红十字基金会作为捐赠物资的接收方，我们落实物资资质、发送去向，严格把关。”刘黛西说，“由中国红十字基金会、人民网、君乐宝乳业集团三方组成工作组，对申请人的信息进行一审、二审和终审，复核完毕后安排货物发送，确保捐赠人的宝贵捐赠，切实帮助到更多有需要的家庭。”

中国营养学会事业发展与宣传部部长吴佳表示，中国营养学会作为营养科学专业机构，为活动提供疫情下的膳食营养科普。

吴佳介绍，良好的营养状况是维持人体功能和健康的物质基础，也是保障人体免疫系统正常工作的基础，对提高机体免疫力、降低疾病风险有重要保障作用。疫情期间，中国营养学会提倡普通大众应该注重膳食平衡，最大程度满足人体营养和生理功能需要，提升人体免疫力。

君乐宝作为独家支持，提供价值超7500余万元奶粉产品，并根据申领需求将奶粉免费寄送到家，每个用户最多可以领取三罐奶粉，满足约一个月用量，确保宝宝不断粮。

君乐宝乳业集团副总裁刘森淼介绍，活动举办以来，为确保第一时间发出产品，君乐宝生产工厂、库房、客服、订单员、快递仓库等各个岗位全部增加了工作时长，其中快递仓库调整为24小时操作。

“目前，我们通往湖北包括武汉的物流比较顺畅，君乐宝奶粉在湖北市场供应充足，结合本次活动，将更好的保证母婴人群的营养需求。”刘森淼说，“由于申请人数较多，君乐宝协调全国生产工厂满负荷生产，将近期生产的奶粉优先供货给参与活动申请的用户。不光如此，抗击疫情期间，君乐宝乳业累计捐赠物资已超一亿元。”

对于本次公益活动，网友纷纷“点赞”并参与留言互动，“爱心暖心！社会的正能量”“保护好她们，就是保护好下一代”“简直是雪中送炭”“把爱落实落细，守望相助”。