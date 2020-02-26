人民网发起爱心奶粉定向捐赠免费寄送活动

防控疫情，守望相助。你守护生命，我守护你。

在疫情期间，为助力解决广大孕产妇、婴幼儿群体的营养补充需求，人民网联合中国红十字基金会、中国营养学会共同发起“人民战‘疫’关爱母婴健康”公益活动。活动通过人民网“人民好医生”客户端，开发推出“母婴健康信息服务平台”接口，为婴幼儿及孕产妇提供定向捐赠奶粉服务。君乐宝乳业积极响应，全力支持本次活动，提供爱心奶粉并负责邮寄产品。

自2月21日活动发起以来，获得社会各界广泛关注，首批筹备的奶粉已于2月25日发出，面向全国范围配送。其中，湖北地区受捐占比最大，包含武汉、黄冈、荆州、十堰、咸宁等地区。为了进一步加强对湖北地区的服务供应，2月26日活动应急开通了“湖北专用通道”，优化审批流程、保障产品总量、缩短配送时间。

此次公益活动，在符合捐赠条件的基础上，还将优先为湖北民众和驰援湖北地区的医务人员家庭提供服务。每位符合条件的孕产妇、婴幼儿只能申领一次，综合考虑物流配送及信息审核等因素，每天申领上限为2万人。奶粉免费领取上限为3罐，可满足孕产妇和婴幼儿一个月的营养需求。活动平台每天9点开放，申请者先到先得。申领信息在1至5个工作日内由工作人员审核，可通过手机短信接收订单消息，也可下载“人民好医生”客户端查询信息。

“人民战‘疫’关爱母婴健康”公益活动，由中国红十字基金会作为公益机构，进行活动公正性把关和项目追溯；由中国营养学会作为营养科学专业机构，为活动提供疫情下的膳食营养科普；君乐宝作为独家支持，预计提供价值7500余万元奶粉产品，并免费派送到家。

活动将与“人民好医生”客户端发起举办的“你守护生命 我守护你——人民爱医行动”联动实施，活动相关内容择优在人民日报、人民网、人民健康网、“人民好医生”客户端等人民系全媒体平台重点传播，并向腾讯、今日头条、百度、抖音、360等平台广泛推广。