国务院扶贫办：疫情对未摘帽的52个贫困县影响较小

人民网北京3月10日电 （记者孙博洋）在今日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，国务院扶贫办规划财务司司长黄艳就仍未摘帽贫困县受疫情影响情况进行了回应。

黄艳表示，今年全国还剩52个县未摘帽，从掌握情况看这52个县中有10个县有疫情，还有1个县有未治愈的病例，受疫情影响相对较小。

黄艳表示，未摘帽贫困县主要集中在西部深度贫困地区，是多年没有啃下来的“硬骨头”，新冠肺炎疫情给脱贫攻坚工作带来了新挑战，为确保任务完成采取了以下措施。

首先，全面实施挂牌督战。《关于开展挂牌督战工作的指导意见》明确，对52个县和1113个村实施挂牌督战，紧盯这些重点地区和薄弱环节。截至目前，52个县所在的7省区以及52个县都制定了相应的工作方案，国家扶贫办将较真碰硬的做好“督”，也督促各省区凝心聚力做好“战”，确保啃下“硬骨头”；

二是加大资金投入支持。在资金分配时予以倾斜，同时加快资金到位，今年新增资金也将尽快下拨；

三是改进现有工作方式加强跟踪调度，更多是利用一些现代化手段了解方案进展情况，及时解决在脱贫攻坚中遇到的问题和困难，确保脱贫攻坚任务完成。