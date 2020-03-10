农业农村部：疫情期间全国主要农产品产能和供给充足

人民网北京3月10日电 （记者孙博洋）在今日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，农业农村部市场与信息化司司长唐珂就农产品供需平衡等相关问题进行了回应。

唐珂表示，农产品市场一头连着市民消费的“菜篮子”，一头连着群众增收的“钱袋子”，与群众民生关系密切。新冠肺炎疫情发生以来，农业农村部加强农产品市场监测，实时调度全国各地动态。总体上看，疫情期间全国主要农产品产能和供给充足，市场运行基本平稳.

唐珂表示，近期农产品价格普遍有所下跌，部分品种因为流通受阻，加之餐饮消费下降，出现区域性、阶段性供需失衡和价格波动。从具体品种来看，粮油库存较为充足，终端产品价格保持稳定；猪肉供给持续偏紧，价格高位运行后小幅回落；活禽、鸡蛋正常交易受限，加之团体消费减少，价格持续下跌，一些地区出现了一定程度的禽蛋积压；蔬菜、水果价格呈现季节性上行走势，部分主产区冬春瓜菜出现不同程度滞销。

唐珂表示，为了应对疫情的冲击，各地各部门认真落实“米袋子”省长负责制和“菜篮子”市长负责制，积极采取储备调节、加工奖补、信贷贴息等措施，发挥好市场和政府“两只手”在农产品保供稳价中的重要作用。

唐珂表示，从后期来看，不少农产品陆续进入春季上市高峰，部分地区价格下行和滞销风险加大，农业农村部将持续做好监测预警和产销对接，促进市场平稳运行。