国务院扶贫办：大多数贫困县处低风险地区 提出针对措施应对影响

人民网北京3月10日电 （记者孙博洋）在今日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，国务院扶贫办新闻发言人、综合司司长苏国霞就疫情是否会影响脱贫攻坚目标相关问题进行了回应。

苏国霞表示，今年是国家决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚的收官之年。本来脱贫攻坚就有很多硬任务要完成，有很多硬仗要打，突如其来的疫情对工作产生一些影响。但她表示，按照分区分级规定，除湖北外的804个国家贫困县有740个是低风险地区。

苏国霞表示，疫情带来的人员、物流受阻、影响贫困户收入，这个影响可能是长期、更大的。主要表现在贫困户就业收入、产业收入和扶贫项目开工方面。

在就业方面，截至3月5日贫困家庭劳动力外出总人数1420万，仅仅是去年全年的52%，不仅出去的比较晚，也没有去年多了；

在物流受阻方面，春节期间准备的很多农产品销售受阻，贫困户收入受影响；

还有一些扶贫项目开工推迟了，现在全年项目开工大概三分之一。

苏国霞表示，国务院扶贫办建立了分析应对机制，每周汇总各地情况，研究分析提出针对性措施，有决心经过努力把疫情造成的影响降到最低，把耽误的时间找回来，确保如期完成脱贫攻坚任务。