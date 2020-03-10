武汉一个社区的疫情防控阻击战：保障供应，发放爱心菜

武汉汉阳江欣苑社区的工作人员、志愿者、下沉党员正在为所辖小区分拣、输送免费“爱心菜”。 中国妇女报·中国妇女网记者 袁鹏/摄

“业主们请注意了，现在发各楼爱心菜，大家都有，望大家按距离依次下楼。”

“居民朋友们，现在街道有60份平价肉菜，4斤肉10斤菜，51元，我马上发接龙程序，大家自助下单，晚上到货！”

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在湖北武汉市汉阳区江欣苑社区所辖的保和墨水湾小区业主群里，社区工作人员不断发送信息，提醒业主们注意领取和购买生活物资。特殊时期，为了一探社区居民的生活状况，中国妇女报·中国妇女网记者以居民的身份加入了该业主群。据了解，截至3月7日，江欣苑社区已经向所辖的四个小区3000多户居民发放了三次“爱心菜”。

保障供应，发放爱心菜

2月23日，在江欣苑社区的活动大厅里，这个居民们平时用来活动娱乐的地方堆满了各种蔬菜，有四五十人在这里紧张地分拣蔬菜、打包装袋。大门外，还不断有车辆往来运送蔬菜。

“爱心菜包括白菜、卷心菜、莴苣等，这些菜是企业和社区干部捐款购买并免费发放的。”一位社区工作人员告诉记者。当天这批蔬菜经过分拣、打包成3000包，要分送到每个居民家中，这是个工作量很大的活儿。

许楚江是广东人，在武汉工作，平时就居住在江欣苑社区，这天他开着自己的越野车帮忙运送蔬菜。许楚江主要负责把分拣好的菜运到小区，他的车一次能装运32份菜。许楚江说，他参加社区的志愿活动已经好几天了。

1月23日以来，如何保障生活物资稳定供应一直是江欣苑社区居民比较关心的话题。最初，社区规定居民可以一周出去两次进行采购，但在疫情紧张、社区完全封闭的情况下，为了让社区居民生活物资得到保障，江欣苑社区联系了一些爱心企业为社区居民供应蔬菜食品。江欣苑社区书记胡明荣还专门带领工作人员前往蔬菜批发中心采购，将菜拉到社区经过包装后，向社区居民免费发放。

“我们社区今天又发了爱心菜，感谢所有为我们生活奔忙的工作人员和志愿者，向你们致敬，你们辛苦了！”3月7日到8日，在墨水湾小区业主群里，记者不时可以看到这样的感谢留言。

“现在居民买东西基本不用出门，很少听到有人抱怨了。”小区居民沈红艳说。

前所未有的困难和压力

“当时大多数人都很关注疫情，但小区里仍有部分居民想出来。尽管小区里不停地在广播疫情防控须知，但一些老年人对疫情认识比较淡薄，非要出来买东西，超市里时有扎堆的情况。”沈红艳向记者描述了小区最初防控疫情时部分居民的状态。

江欣苑社区副书记肖洁记得很清楚，1月24日已经有发热居民来社区咨询，1月25日第一例确诊新冠肺炎病人来到社区求助要求联系医院，社区立即向街道上报，28日病人被送进医院。

肖洁告诉记者，社区当时能做的工作就是统计上报患病人数，等待上面分配床位。之后来要求住院治疗、做核酸检测的居民每天都有三四人。在2月10日前后，这种情况达到了高峰。

社区党委书记胡明荣告诉记者，在疫情集中暴发的那几天，医院病床和核酸试剂紧缺，许多疑似病人在家隔离，她每天要工作17个小时以上，接打五六百通电话来安抚群众、联系医院及车辆。从事几十年基层工作的她遇到了一生中从来没遇到过的困难和压力。

杨劲松是江欣苑社区的社区卫生服务站医生，疫情暴发后，杨劲松的工作主要是按照中医药管理局发布的处方并结合自己的经验，协助社区每天熬制几十服中药，让有需求的居民领取。“几十服药，一天就发完了。”杨劲松说，除此之外，还有一些常规疾病患者也会来找他寻求治疗。

2月10日，武汉市新冠肺炎疫情防控指挥部决定全市范围内所有住宅小区实施封闭式管理，与此同时，随着方舱医院的建设加快，武汉市仍留在家中的发热、确诊、疑似、密切接触者四类人员被要求应收尽收。2月17日，湖北省发布全面开展发热病人排查核查的通告，武汉市对所有各类发热、确诊、或疑似发热病人进行拉网式大排查。对所有确诊患者、疑似患者集中收治，发热患者集中留观治疗，密切接触者隔离观察。此后，疫情爆发期的紧张状况得到了缓解。

记者从江欣苑社区了解到，2月17日以后，该社区发现一例疑似、一例确诊患者，之后，除2月26日发现一例疑似患者外，截至目前，该社区再没有发现疑似或者确诊患者。

社区排查工作高效快捷

疫情暴发以来，59岁的胡明荣一直坚守在自己的岗位上，社区办事大厅的门从来没有因为疫情原因关闭过一天。胡明荣带领社区工作人员在缺乏防护装备的情况下，仍旧正常接待居民，想尽各种办法解决居民的诉求。

2月15日以后，随着党员干部下沉社区和志愿者的加入，江欣苑社区的抗疫力量得到加强。2月19日，全市对四类人员的大排查结束后，社区的工作重心开始转向居民的生活保障。

胡明荣对社区工作人员及下沉社区的党员干部、志愿者进行了统一分工，统一调度，采取“四定三包全覆盖”的办法——定人、定责、定时、定向，包栋、包户、包到人。在电话排查的基础上，还在每个单元门口都张贴了相关防疫通知；对未联系上的业主或租户，胡明荣则带领党员干部及社区工作人员，挨家挨户上门排查，在短短两天时间内，就完成了全社区的大排查工作，对“五类人群”进行了彻底清查。

下沉党员宋蕾说：“来到社区后，我参加了入户大排查工作。现在我负责的网格里住家的有200多户，我们三个志愿者、三个下沉干部负责这个网格的工作。胡书记的工作很有条理，工作都是事先安排。之前社区的排查工作做得扎实，为现在的物资配送打好了基础。”

“我是个老党员，疫情正是紧张的时候，我觉得作为党员应该站出来，所以到社区当了志愿者。”采访中正在分拣蔬菜的老党员陈满祥对记者说。

“一个社区几千户人，社区就几个人工作，胡书记做什么工作都是带头去做，亲力亲为，她已经是五六十岁的人了，年轻人做什么她就做什么，大家都很服她。”志愿者张玉霞对记者说。

据了解，江欣苑社区管辖4个小区，共5471户9668人。抗疫期间，该社区一直坚持超负荷工作。截至目前，有25名下沉党员干部、57名志愿者加入该社区工作中来。

“这次抗击新冠肺炎疫情，社区就像一个战场，社区党组织就是一个阵地，把好阵地，才能赢得了战‘疫’，才能给医院这个战场减小压力，这场抗疫阻击战才能取得胜利！”胡明荣沙哑着嗓子说。（记者 袁鹏）