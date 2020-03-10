疫情防控淬炼文明素养

尽管云南全省所有高速公路、国道省道撤卡保通，但不久前的卡点候检仍让人记忆犹新：笔者驱车途经云南省安宁市太平镇，在一个安检处，候检车辆排起长龙，有序通过检测口，虽然等待时间比较长，但四周没有刺耳的鸣笛和抱怨。警察和防疫工作者在重要路口设卡，检测司乘人员体温，力争截断病毒传播，筑起守卫健康的防线，得到了广泛的信任和支持。

“您好！测一下体温。”一位防疫工作者将测温枪靠近笔者的额头。“后座没人吧？”一旁执勤警察的声音有些嘶哑。经过确认，笔者驱车驶离检测点，下一辆车又紧跟了上来。扫了一眼后视镜，防疫工作者和警察继续一丝不苟忙碌着。他们在寒风中站立了多久，检测了多少辆车，测量了多少人的体温，处理了多少疑似问题，笔者没有停车询问，也不便打扰，只觉得心里一阵踏实，同时一丝歉意也油然而生——没来得及向守护大家健康的人说一声“谢谢”。

疫病无情，人间有爱。疫情发生以来，千千万万的人放弃休假和团圆，奋战在工作岗位，担负起疫情防控的重要任务。他们中，有同病毒作斗争的医务人员，有维护交通和社会秩序的执勤警察，有不怕脏累和危险的环卫工人，有穿越千里运送物资的物流保障者，有加班加点生产防护用品的车间工人，还有宾馆服务员、超市服务员、快递小哥……正是这些平凡普通又英勇无畏的劳动者，用恪尽职守、任劳任怨的职业素养，守护着大家的健康和安全，维护着社会的正常运转。

“伟大出自平凡，平凡造就伟大。”许许多多倾情奉献、无怨无悔的平凡劳动者，以普通人的平凡书写了不平凡的人生，构筑起抗击疫情的“钢铁长城”，成为打赢疫情防控阻击战的有生力量。为什么他们能够克服各种困难、始终忠于职守？因为他们视责任比天高、以工作为战场。为什么他们能够不惧风险、挺身向前？因为他们内心里盛放着对他人的无私大爱。一切平凡的人都可以获得不平凡的人生，一切平凡的工作都可以创造不平凡的成就。疫情考验面前，无名英雄脱颖而出，托举起人间大爱，彰显了平凡中的伟大，给我们带来深刻启迪。

该如何对待这些守护我们健康的人？除了为他们加油鼓劲外，更重要的是尊重他们的付出，理解并配合他们的工作。比如，路上遇检，听从指挥，切忌抢道、乱按喇叭；公共场所，不随地吐痰、乱丢垃圾、乱扔口罩；进出车站、港口、机场，有序排队、耐心候检。尤为关键的是，如果出现疑似症状，必须自觉接受隔离和观察，不能自作主张、恣意妄为，给他人健康造成威胁。疫情防控关乎每个人的健康，人人都要负起责任。

在一定程度上，抗击疫情也是淬炼社会文明素养的熔炉。从爱国奉献到友善互助，从爱岗敬业到明礼诚信，我们社会的价值观被公众铭刻在内心里，践行在疫情防控的行动中。每个人都从我做起，从现在做起，从小事做起，扛起肩头责任，养成健康文明习惯，就是在为抗击疫情作贡献，就是在推动整个社会的发展和进步。

（作者为本报云南分社记者）

《 人民日报 》（ 2020年03月10日 05 版）