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抗击疫情也是一次全民健康素养教育

韩亚聪

2020年02月05日08:45 来源：中国妇女报

疫情带来死亡和伤害，也引发反思和应对。抗击疫情中，人们对照科学指导改善卫生习惯和健康理念，这无疑是一次全民健康素养教育。

如果不是抗击疫情，可能很多人还把卫生习惯看作“个人小事”，在体育锻炼上“偷工减料”，在合理饮食上“纵容”自己，习惯于不健康的生活理念和行为习惯。某种程度上，基本健康知识和理念缺失，健康生活方式与行为不到位，维护健康的基本技能欠缺，为此次疫情的快速蔓延提供了“可乘之机”。

健康素养不是与生俱来的，需要涵养培育。疫情发生以来，病毒传播的种种渠道及其带来的致命伤害，更突显了健康素养的重要性。勤洗手戴口罩、合理膳食加强锻炼、不吃野味绿色生活……时下，为了阻断病源传播，提高免疫力，这样的理念已经被人们深刻认同，并广泛贯彻到生活中，我们乐见其成。

数据显示，2018年中国居民健康素养水平为17.06%，这一“国民素质重要标志”在稳步提升的同时仍有待提升。数据和现实都表明：提升全民健康素养，需要“更进一步”。这既要求全社会加强对健康理念和传染病防控知识的宣传教育，教育引导广大人民群众提高自我保护能力，提升“获得、理解、处理和使用信息做出健康决定”的能力，又需要每个人和每个家庭“学做并举”，掌握必要的健康医学知识和基本的急救知识、急救技能，当好自身健康的第一责任人。只有这样，才能让全民健康素养实现“知行合一”，才能有底气、有能力应对疫情暴发这样的“紧急事件”。

打赢当前的疫情防控阻击战，我们有共同意志和坚定信心，而在更长远的未来，打赢破除陋习、提升健康素养的全民战役，同样需要众志成城、全力以赴。

(责编：许心怡、崔元苑)


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