临近开学，这份学生防护指南请查收！

3月9日开始，青海省普通高中、中等职业学校陆续开学，初中学校3月16日开始也要陆续开学。疫情期间，对于广大学生来说，学习了解疫情防护知识尤为重要。

一、开学前，学生应密切关注健康状况。

1.每日监测健康状况，如出现可疑症状（发热、咳嗽、咽痛、胸闷、呼吸困难、乏力、恶心呕吐、腹泻、结膜炎、肌肉酸痛等），主动报告学校或由监护人报告学校，并及时就医。

2.学生如有外地旅行情况，归来后按照当地防疫要求，居家或在指定场所医学观察14天。

3.寒假结束后，学生若无可疑症状，在报经学校后，可以正常返校。

二、乘坐公共交通，全程戴好口罩。

1.乘坐公共交通工具时，应全程佩戴口罩，注意与他人保持距离。

2.随时保持手卫生，减少接触交通工具上的公共物品。

3.返校途中应留意周围人群健康状况，避免与可疑症状人员近距离接触。

4.妥善保存旅行票据信息，以配合可能的相关密切接触者调查。

三、勤洗手，避免用手接触口、眼、鼻。

1.返校后，学生需每日监测体温和健康状况，尽量减少外出，尽量避免接触其他人员。

2.如需与其他师生发生近距离接触，应正确佩戴口罩，尽量缩小活动范围。安全起见，上课期间也应佩戴口罩。

3.咳嗽、打喷嚏时，用纸巾遮住口鼻，如无纸巾，可用手肘或衣服遮挡。

4.尽量避免接触公共设施或物品等，触摸后不要用手触摸口、眼、鼻等部位。

5.勤洗手，咳嗽打喷嚏手捂，饭前便后用洗手液或肥皂流水洗手。

6.如果发现周围人出现可疑症状，应及时报告给老师或监护人。

四、发现疑似或确诊病例应及时防控。

1.学校应避免组织大型集体活动。对教室、实验室、图书馆、食堂、学生宿舍、卫生间、礼堂、浴室等公共场所，要加强通风换气，配备洗手液，引导学生正确洗手。

2.学校一旦发现疑似或确诊的新冠肺炎病例，要严格按照当地疫情防控工作的要求，落实相关防控措施。同时加强消毒工作，按相关要求部分班级或全校暂停集中上课。

3.与学生家长配合，对与疑似或确诊病例有过密切接触的教师和学生，采取隔离观察措施。

本文由北京中医药大学东方医院内分泌病科主任医师谢培凤进行科学性把关。