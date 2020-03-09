疫情期间卫生间如何消毒？专家详解正确操作方式

人民网北京3月9日电 （许晓华）9日，国务院联防联控机制就邮政快递业服务疫情防控和复工复产有关情况举行发布会。

针对在患者粪便和尿标本里面分离到新冠病毒，应该如何做好防护？以及对卫生间消毒和空气消毒的问题。中国疾控中心研究员冯录召表示，目前新冠病毒的传播途径还是以近距离的呼吸道飞沫传播和接触传播为主。如果家中没有新冠肺炎确诊患者、无症状感染者或者密切接触者，不需要对卫生间进行特殊消毒，做好一般的卫生清洁就可以。如果家里有密切接触者，建议密切接触者最好单独使用卫生间，如果没有条件，每天要用含氯消毒剂，比如84消毒液清洁厕所，并且用消毒液擦试马桶的按钮、垫圈、内部以及厕所的门把手等易接触到的部位。

说到84消毒液，冯录召特别提醒，84消毒液的原液不能直接使用，需要进行稀释之后再使用，84消毒液的常见浓度是2%到10%，具体配比要按照说明书进行操作，以5%的84消毒液为例的话，每升消毒液含有有效氯是50克，说明书要求100倍稀释，也就是1份消毒液要用99份的水加上之后才能使用。84消毒液的瓶盖容量一般是10毫升，可以把瓶盖作为一个量杯，配制时先戴上橡胶手套向盆里加入一瓶盖的84消毒液，再放1000毫升水，可以用500毫升的瓶子装满水，倒两瓶，进行搅拌混匀。需要注意消毒剂的作用时间，说明书上注明的是20分钟，指的是擦拭20分钟后才能达到有效的效果，然后再用清水擦拭物体表面。

另外，近日报道的有部分患者的粪便、尿里面可以分离到新冠病毒，冯录召认为，这是提示应注意患者的粪便或者尿对环境的污染，以及特定环境下可能造成气溶胶或者接触传播。他介绍，气溶胶传播是在很极端条件下才能产生的，一般情况下不会发生。它也不是新冠病毒的主要传播途径。大家可以注意卫生间地漏的水封管理，如厕后冲水时盖上马桶盖，以及卫生间经常开窗通风等措施。