疫情期间心血管病患者如何做好健康管理

根据目前已公布的新型冠状病毒患者病例分析可知，重症或死亡病例多为患有心血管疾病等慢性基础疾病的老年人。

新冠肺炎疫情期间外部信息繁杂且变化不断，心血管疾病患者在面对精神压力或恐慌时更易引发急症。这是一场没有硝烟的防疫战争，无数人的心凝聚到一起，共抗疫情。面对恐慌时，心血管病患者该如何做好健康管理？如何在防范新冠肺炎的同时早期识别心脑血管事件？

2020年3月10日（周二）14：00-15：00，“人民好医生”客户端将邀请北京医院心内科主任兼心脏中心主任杨杰孚进行视频直播，带您了解心血管疾病患者如何健康管理、普通人群怎样预防心血管疾病等问题，千万不要错过。

专家介绍：

杨杰孚，北京大学及北京协和医学院教授、博士研究生导师；目前担任北京医院心内科主任兼心脏中心主任。中华医学会心血管病学分会副主任委员、中华医学会心电生理和起搏分会副主任委员、中国老年医学会心血管病分会副主任委员、中国医师学会心血管内科分会常务委员、中国老年保健医学研究会老年心血管病分会副会长、中国生物医学工程起搏学分会常务委员、北京医学会心血管病分会副主任委员、北京医学会起搏与电生理分会副主任委员。

擅长：具有30多年的临床经验，主要研究领域是心律失常，心脏起搏及电生理，心力衰竭、射频消融治疗各类快速性心律失常。

做过心脏支架的患者在疫情期间该如何自我管理和防护？

1、做好个人防护

尽量减少外出，到公共场所、进出人员密集场所、乘坐交通工具及接触发热、呼吸道症状患者时，均应戴口罩，冠心病患者应注意佩戴口罩时可能有不适感，甚至加重原有病情，应寻求医生指导。做好家居消毒，病毒对紫外线和热敏感。56℃30分钟，以及乙醚、75%酒精、含氯消毒剂、过氧乙酸和三氯甲烷（氯仿）等脂溶性溶剂均可有效灭活病毒。从公共场所返回后、接触公共物品后、咳嗽或打喷嚏后、脱口罩后、饭前便后、接触脏物后要洗手。

2、做好原发疾病的管理

疫情期间应密切关注自身病情变化，避免病情复发、减少外出就医次数，尽量避免接触外界人群。

3、严格遵医嘱服药

做好药物储备工作，患者常需服用较多种类和数量的药物，请严格按照医嘱服用，不可自行停药或减量。

4、稳定情绪

俗话说心平气和，五体安宁。对于冠心病患者来说，保持良好心态，避免过大情绪波动是非常有必要的。当患者内心情绪波动大或心理压力大时，极容易加快动脉硬化病变的进展，从而增加心脏突发事件的发生。

5、合理膳食

基本遵循“低盐低脂”的原则。饮食以清淡为主，多吃蔬菜水果淡水鱼、少吃粮食和肉，不吃蛋黄不抽烟喝酒。

6、规律作息

生活不规律会加重心脏负担，易诱发疾病。

7、注意保暖

骤冷骤热可使呼吸道及全身抵抗力降低，容易诱发感冒和急性支气管炎等、而感染会加重心脏负担，甚至诱发心力衰竭。因此注意保暖也是很重要的一环。

8、酌情运动

在医生的指导下，适当进行有规律性的运动，如在家中散步、耍太极、做保健操等有氧运动。这样有利于保持冠状动脉通畅，从而促进缺血区心肌侧支血管的生长。

如何提问和收看直播：

一、下载人民好医生客户端，进入“问诊”栏目进行提问。

直播在人民好医生App进行，请务必下载APP提问，扫描二维码，或在苹果市场、安卓市场搜索“人民好医生”。现在就可提问，提问靠前，医生优先解答。

二、关注人民健康公众微信号（微信号：rmwjkpd），右下角点击健康互动“下载人民好医生App”，下载后进入客户端提问。

重要提示：

提问尽可能详尽，如年龄、性别、具体症状等写清楚。诊断证明、照片可在“提问框”右下角内添加图片发送。

人民好医生客户端只提供疾病咨询、就诊建议，作为您的就医参考，不做具体诊断和开处方！