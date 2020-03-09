武汉组建“学生健康护卫队”为学生健康保驾护航

突如其来的新型冠状病毒肺炎，严重影响了人们的生活，特别是在疫情的重灾区武汉。所有家庭一方面面临着病毒传染的威胁，另一方面孩子们也面临着长时间网上学习、精神压力及不良生活习惯等问题，严重影响广大学生的身心健康与视力健康。

武汉市作为全国学生视力健康管理示范区，面对学生疫情期间特殊的学习情况和现实需求，在网课开始的第一时间，武汉市教育局就迅速行动，组织武汉市青少年视力低下防制（预防控制）中心与市学生视力健康管理专家委员会多学科专家，共同策划制定疫情之下如何保护学生身心健康与视力健康工作方案，依托“武汉视防——全国学生健康促进与教育硚口基地”资源优势与各区体卫艺站组建“疫情防控，停课不停学，学生健康护卫队”与“在线专家宣传咨询服务工作室”，搭建起学生近视群防群控志愿者队伍，积极参与学生健康管理活动，扎实推进综合防控儿童青少年近视工作，保障疫情期间学生视力健康。

武汉市青少年视力低下防制（预防控制）中心组织视力健康管理老师编写疫情防控系列科普软文、拍摄公益微视频、公益沙画等多方式宣教资料，市教育局拓宽渠道通过教育电视台、教育局官方网站、官方微博、微信公众号等多种载体宣传。向全市百万学生及家长传播“健康第一”的教育理念，帮助儿童青少年树立作为“自我健康管理”第一责任人的意识；传授“疫情防控——自我视力健康管理”系列科普知识。近视防控公益沙画和微视频，在教育电视台等媒体连续滚动播放。编制护眼顺口溜，通过多种渠道向全市学生传播宣传。举办线上护眼爱眼知识竞答比赛，每期都有近万学生和家长参与。截止目前，系列健康教育科普宣传受众百万学生及家长。

在市教育局的组织领导下，武汉市视防中心联合中国疾控中心、华中科技大学同济医学院公共卫生学院、体育学院、同济医院、协和医院、武汉大学健康管理学院等眼科、眼视光、心理、营养、体育多学科专家，组建“炯炯视力健康管理工作室”，为全市学生视力健康提供公益性技术服务，并推出权威专家宣讲与咨询服务。通过宣讲微视频、直播课堂、线上咨询等方式，多方位多渠道帮助广大学生与家长掌握科学防控知识，加强学生视力健康管理，控制近视的发生与发展。

在市教育局的组织安排下，依托“武汉视防——全国学生健康促进与教育示范硚口基地”资源优势，向全市倡议号召包括各区教育局体卫艺卫生干部、学校校长、班主任、保健老师及学生视保员组建成“疫情防控——学生健康护卫队”志愿者队伍，截止日前，学生视力健康管理群防群控志愿者队伍已达数百人，并还在不断扩大中。

新冠病毒必将被战胜，百万学生们也一定会重新回到宽敞明亮的教室。下一步武汉市将继续做好公共卫生教育、健康管理知识与传统教育的融合，完善健康教育体系，落实健康第一的教育理念，践行健康中国行动。（来源：教育部）