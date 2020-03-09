中国快递协会：快递企业全力保障疫情防控物资寄递运送

人民网北京3月9日电 （许晓华）9日，国务院联防联控机制就邮政快递业服务疫情防控和复工复产有关情况举行发布会。会上，中国快递协会秘书长韩瑞林表示，疫情爆发以来，各个快递企业勇于担当，发挥优势，积极作为，全力保障疫情防控物资的寄递运送，为统筹疫情防控和经济社会发展贡献了力量。

韩瑞林着重介绍了民营快递企业近期的情况。他表示，据不完全统计，在快递企业当中，顺丰集团捐赠了两千万人民币，用于采购物资，支持湖北抗击疫情。顺丰公益基金会向社会其他捐赠单位提供免费公益物资运输服务，截至3月4日，累计运送货物1300余吨；

中通快递设立1亿元疫情防控专项基金，重点用于一线员工复工后的风险保障，解除他们的后顾之忧；

申通快递申请了国家疫情防控专项贷款，发行疫情防控专项债，及时补充资金，有力支撑重点地区的复工复产，缓解资金压力，还为网点复工的快递小哥购买了50万元的新冠肺炎保险；

圆通速递设立了总额为3亿元的抗击疫情扶持基金，对网点提供免息基金支持，总部统一购买新冠肺炎险，并免费赠送给全网每一位员工；

韵达速递海外网点将海外筹集的数十批次，上百万件总价值超过千万元的医疗物资免费运送至疫情区，用于抗击疫情；

京东今年是连续第八年推出“春节也送货”，坚守阵地，参加抗疫战役和保供战斗大军，并且创新多项业务，参与“保民生、稳就业、促经济”，比如把配送机器人正式投入防疫一线，承建了湖北省当地的应急物资供应链管理平台等。