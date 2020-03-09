国家卫健委：紧抓严格防控和医疗救治 防止疫情反弹

人民网北京3月9日电 （许晓华）9日，国务院联防联控机制就邮政快递业服务疫情防控和复工复产有关情况举行发布会。会上，国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋在通报疫情情况时表示，我国疫情防控形势持续向好。下一步，要紧紧抓住严格防控和医疗救治两个重点，防止疫情反弹。

3月8日0时—24时，各省（区、市）和新疆生产建设兵团报告：新增确诊病例40例，新增死亡病例22例，其中湖北21例，广东1例，新增疑似病例60例。当日新增治愈出院病例1535例，解除医学观察的密切接触者3802人，重症病例减少153例。截至3月8日24时，据各省（区、市）和新疆生产建设兵团报告：现有确诊病例19016例，其中重症病例5111例；累计治愈出院病例58600例，累计死亡病例3119例，累计报告确诊病例80735例，现有疑似病例421例。累计追踪到密切接触者674760人，尚在医学观察的密切接触者20146人。

湖北新增确诊病例36例，全部为武汉病例；新增治愈出院病例1422例，其中武汉1163例；新增死亡病例21例，其中武汉18例；现有确诊病例18303例，其中武汉16627例；这里面重症病例4991例，其中武汉4735例。累计治愈出院病例46433例，其中武汉30933例；累计死亡病例3007例，其中武汉2388例；累计确诊病例67743例，其中武汉49948例。新增疑似病例28例，全部为武汉病例；现有疑似病例277例，其中武汉253例。

3月8日0时—24时，新增报告境外输入确诊病例4例，全部为甘肃病例。截至3月8日24时，累计报告境外输入确诊病例67例。

累计收到港澳台地区通报确诊病例169例，其中香港特别行政区114例；澳门特别行政区10例；台湾地区45例。

除湖北以外，其他省份新增确诊病例4例，全部为境外输入病例；新增疑似病例32例，新增死亡病例1例，重症病例减少4例。

我国疫情防控形势持续向好。湖北以外省份本地新增确诊病例数2月27日以来均在个位数，3月7日-8日连续2日无本土新增确诊病例；湖北除武汉以外所有地市连续4日无新增确诊病例；武汉连续2日新增确诊病例降至50例以下。下一步，要紧紧抓住严格防控和医疗救治两个重点，防止疫情反弹。