或许是因为军人出身的缘故，袁俊玲身上的坚韧和毅力像是与生俱来。“只要国家和人民需要，我就会义无反顾的冲上前线。”作为成都京东方医院的护理尖兵，接到援鄂任务的一刹那，袁俊玲没有丝毫畏惧，“这是我应尽的义务与责任！”

轻车熟路，共赴前线

袁俊玲曾参加多次突发事件的救援活动：2003年驰援北京小汤山抗击非典；2010年远赴黎巴嫩执行国际救援，2015年奔赴尼泊尔抗震救灾。这些经历让这次援鄂变得轻车熟路，同事看袁俊玲太累，让她歇一歇，但她却总说“没事，我有经验。”

新型冠状病毒感染的肺炎疫情爆发后，袁俊玲依令赶往成都、绵阳、重庆京东方产线园区指导疫情防控，进行技术答疑，讲解感控知识，与其他专家一道撰写了《京东方产线疫情防控建议》。紧接着，她又与政府有关部门一道巡回参加基层疫情防控，受命组建成都京东方医院新型肺炎防控门诊。

雷厉风行、细致入微

2月13日由袁俊玲带领的京东方第二支援鄂医疗队抵达武汉后，这些可爱的逆行者们抓紧一切时间组织培训，第二天就赶赴战场——武汉市协和肿瘤中心。袁俊玲与同事迅速完善感控管理组织架构，制定感控相关管理制度和应急处置流程。截止目前，已经开展感控相关培训共280余人次。“感控工作必不可少，不能有丝毫懈怠。管理也要细致入微，医疗队防护用品审核入库、对病区及驻地酒店开展定期督导等等，务必确保感控制度落实到位，医护人员防护到位。”

第一天病区收治病人，连续工作16小时的袁俊玲，凌晨4点坐着回宿舍的通勤车上，丝毫没有一点困意。外面淅淅沥沥的小雨打在车窗上，透过斑驳的雨痕，袁俊玲回忆着一天的工作，反复思考着还有哪些细节可以改进。作为成都京东方医院援鄂队员中的领队，袁俊玲深感责任重大，不仅要负责病区感染防控日常工作有效开展，还要时刻提醒各组医护人员做好个人防护，卫生手消毒，穿脱防护服的注意事项，一次又一次的提醒，一遍又一遍的叮嘱，生怕出一丝纰漏。

在千钧一发的生命线，在防控疫情的最前沿，袁俊玲作为一名逆行者，与无数奋战在前线的医护人员一起，勇挑重担、点亮生命，汇聚磅礴之力对抗疫情。凛冽的寒冬终会过去，春暖花开的希望正在蔓延。