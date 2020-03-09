战“疫”玫瑰：不获全胜 决不收兵

6位疫情防控一线的巾帼奋斗者3月8日出现在国新办举行的新闻发布会上，从湖北省妇联主席到奋战在一线的医护人员，从战斗在一线的媒体记者到默默无闻的环卫工人、志愿者，她们是战“疫”的玫瑰，她们的故事值得我们记住。

钟小锋是武汉市肺科医院重症医学科护士长，她说：“穿上白大褂就有责任和使命。我们和死神赛跑，患者能用一个眼神和我们互动，都让我们特别有成就感。”在病区，她拍下的一张患者的照片，激发了一位歌手的灵感，创作了一首歌曲。

有一个细节让钟小锋印象深刻：一位年轻的护士脱了防护服走出病区，身上全是汗，出了门就蹲在地上哭起来。钟小锋以为她不舒服，马上过去安慰她，护士说，她护理了一个月的病人刚才有意识了，她和病人说话的时候，病人竟然流泪了，她觉得所有的付出、所有的辛苦都值得了。

以前同事们下了班就回家，现在小组第一个出病房门的护士一定会等着大家都出来再走，钟小锋说：“大家都要看着同事安全、顺利结束工作，才能心安。”

河北省支援湖北第一、第二批医疗队队长袁雅冬和她的队员们，农历大年三十凌晨抵达武汉，迅速与武汉市第七医院对接，负责医院4个病区的医疗护理工作，同时承担工作强度比较大、感染风险比较高的重症监护室和检验科的工作。

当时，河北医疗队日均管理患者190人左右，并且一半以上都是重症和危重症患者。经过43天的不懈努力，目前已有250多名患者治愈出院。

袁雅冬已经年近花甲，她参加过2003年SARS防控工作。她说：“无论是SARS，还是流感，作为呼吸与危重症医学科的医生，我和我的团队始终战斗在第一线。今年春节，我们再次踏上征程，防护口罩和隔离衣下所做的一切，就是为了祖国大地上的每一个人能幸福、自由地呼吸。疫情严重，我们深知争取的每一分、每一秒都可以为患者赢得生命。”

张春香是武汉经济开发区的一名环卫工人。1月28日，当她接到公司通知，需要一批人在协和医院西区做保洁的时候，她第一时间报了名，成了第一批进入重症隔离病房进行保洁工作的环卫工之一。她说：“有的事情总得有人去做。我做环卫工作十几年，有经验，我家的孩子都成年了，没有什么负担，我要站出来。”

张春香每天负责病区内消毒、拖地、打包垃圾的工作。有一次，她帮一个婆婆清洗完便盆后，对着婆婆说：“你要好好养病！”婆婆点了点头。那一刻，她觉得自己的工作特别有意义。

成立“守护天使志愿者车队”的志愿者杨雪主要负责医护人员的接送和物资运送。她是90后女孩，尽管口罩遮住了她的半张脸，但还是遮盖不了她脸上的乐观和坚强。

一次她运送物资过程中，在十字路口等红绿灯的时候，旁边一辆军车上的兵哥哥看到她车上贴着的志愿者标示，向她敬了一个礼，这一幕坚定了她做志愿者的决心：“他们是来援助武汉的，还在给武汉人加油鼓劲，身为武汉人，我必须勇敢站出来，让武汉慢慢变好。”

新华社湖北分社记者廖君从2019年12月30日开始参加疫情相关报道，至今两个多月里，始终奔忙在报道一线，她进过火神山、方舱医院，到过社区、隔离点。

在家里，她是七旬老人的独生女、两个孩子的妈妈、一位军医的妻子。在岗位上，她是工作了20多年的记者，也是一名共产党员。她说：“抗击疫情是没有硝烟的战场，我只是其中一名普通的新闻工作者。在这场没有硝烟的战争中，我们一直坚持着，我们要用手中的笔和镜头为武器，向世界大声讲述战‘疫’的中国故事、中国精神和中国力量，这是我们的初心，也是我们的使命。”

说不害怕，那是假的。作为医疗队队长，袁雅冬心系着每个队员的安危，她反复要求队员要做好个人防护，要求“穿要严实、脱要防污染”，从进病区到出病区，不能出现任何纰漏。袁雅冬细致地关心着每一个队员，队员们称她为“袁妈妈”。

张春香在进入病区时也被一遍一遍培训如何做好个人防护。廖君最初没有意识到疫情的严重性，没有做好防护措施，前期的几位采访对象陆续有被确诊的病例，她心里十分忐忑不安。

杨雪在第一次接到做护士的表妹的求助电话，希望能送她上下班的时候，杨雪也非常犹豫。脱下那身防护服，她们也是父母的女儿、孩子的母亲，是一个会害怕的人。

但为了武汉快点好起来，她们还是选择站在前线。最初进入病区时，钟小锋甚至没有考虑过可能面临的风险。她说：“这是我们的使命。没有时间害怕，只能带领团队把工作做得更细致，把防护做得更好，才能战胜疫情。”

湖北省妇联党组书记、主席李述永说，湖北的疫情防控仍处于关键阶段，而昼夜奋战在第一线的一是广大医务工作者，二是社区干部，而这恰恰是两个女性占比很高的群体。

据国家卫健委医政医管局数据，目前4.26万名战“疫”医护人员中，女性医务人员2.8万名，占整个医疗队的2/3。

战“疫”玫瑰也都憧憬着疫情结束的时候。

钟小锋想好好拥抱家人、亲亲女儿。袁雅冬希望和队友们尽快战胜疫情。张春香说：“我不想给别人添麻烦，多为别人做一点，我们武汉会很快好起来的”。杨雪呼吁志愿者保护好自己，同时希望更多年轻人加入志愿者队伍。廖君希望能早一点“过早”，武汉早一点恢复往日的热闹。李述永希望尽快看到摘下口罩后，姐妹们和樱花一样的笑脸。

她们都坚定着一个信念：不获全胜，决不收兵。

中青报·中青网记者 张敏 来源：中国青年报