疫情中医院管理者的思考

2020年初，新冠肺炎肆虐，无数的医护人员加入了这场严峻的战“疫”之中，作为医院的管理者，他们既是这次战役的见证人，也是抗击疫情的指挥官。面对突发的疫情，他们如何带领团队成员应对？身处险境作为管理者又有着哪些感悟？

2020年3月9日（周一）11：00-12：00，“人民好医生”客户端将邀请兰州大学第二医院院长王琛进行视频直播，与您分享疫情中医院管理者的思考。王琛院长在刚刚过去的2019年荣获第十三届中国医院院长年会2018-2019“最具领导力中国医院领导者”称号。让我们与这位最具创新力管理者，现在正坚守奋战在抗击疫情一线的临床专家，探讨碰撞新的火花。

专家介绍

王琛，教授，主任医师，硕导，兰州大学第二医院院长。

中共党员，从事临床诊疗工作三十余年，目前作为甘肃省第五批支援湖北医疗队队长接管武汉市中心医院后湖院区发热18病区。

现任兰州大学第二医院院长，担任中华医学会外科分会腹腔镜与内镜外科学组委员,中国医师协会外科医师分会微创外科医师委员会常务委员，中国医师协会内镜分会免气腹腔镜专业委员会委员，中国医疗保健国际交流促进会减重代谢外科分会副主任委员、腔镜内镜分会常务委员，中国研究型医院学会微创外科学专业委员会常务委员、机器人与腹腔镜外科专业委员会常务委员、消化道肿瘤专业委员会委员、糖尿病与肥胖外科专业委员会委员。

甘肃省医学会副会长、外科学专业委员会副主任委员、外科学专业委员会腹腔镜外科学组副组长，甘肃省医院协会副会长，甘肃省医师协会常务理事、普外医师分会候任会长、普外医师分会腹腔镜外科医师委员会主任委员。

擅长

在普外疾病领域有较深造诣，尤其擅长腹腔镜下普通外科各类手术。

如何提问和收看直播：

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