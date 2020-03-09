首例“低程度感染”的宠物狗与背后待解之谜

3月4日，香港渔农自然护理署(以下简称“渔护署”)发布消息，香港出现全球首例宠物狗低程度感染新冠病毒个案，引发外界广泛关注。

据了解，宠物狗的主人为新冠肺炎确诊患者，狗在多次新冠病毒检测中均呈弱阳性反应，但目前并无任何相关病症。官方认为，该狗已“低程度感染新冠病毒”。

值得注意的是，渔护署在当日的通报中指出，“该狗已低程度感染有关病毒，并很可能是由人类传染。”由于世界卫生组织曾多次公开表示，目前没有任何证据显示狗猫等宠物感染或可能传播了新型冠状病毒。因此，渔护署相关表述如“一石激起千层浪”，不由得令公众再生困惑：宠物究竟是否会感染乃至传播新冠病毒？

世卫组织仍坚持先前观点。当地时间3月5日，世卫组织紧急事务项目技术主管范科克浩夫(Maria Van Kerkhove)在日内瓦的新闻发布会上回应称，“我们没有证据证明病毒可以经人传染至狗，或经狗传染至人。这只是一个个例，但毫无疑问值得进一步研究。”

对于何种证据才可以被称为“有力证据”，美国杜克大学传染病学教授格雷戈里·格雷(Gregory C.Gray)对中新社记者表示，“如果感染人的新冠病毒株基因序列与感染狗的极其相似，才能成为病毒跨物种传播的有力证明。”这也意味着，当前仅通过核酸检测成弱阳性的宠物狗，并不能成为病毒能在物种间相互传染的直接证据。

对此，渔护署助理署长(检验与检疫)薛汉宗在3月6日接受媒体采访时也指出，香港大学公共卫生学院将对这只宠物狗进行病毒基因分析，并进行血清抗体测试，进一步确定是否为主人直接传染给狗。

范科克浩夫在当日发布会上还表示，世卫组织正与香港有关方面、联合国粮农组织以及世界动物卫生组织一起，寻找(更多)新冠肺炎病人家中的宠物，以作进一步研究。

记者查询世界动物卫生组织官方网站发现，香港方面已在3月1日将相关信息上报至该组织，并将在此后对进展情况进行每周汇报。尽管当前出现全球首例宠物狗检测成“弱阳性”，官网仍指出，目前没有证据显示狗会将病新冠毒传播至人，也没有证据显示狗会产生病症。

从目前情况看，即便检测结果为主人将病毒传染给狗，公众似乎也不必过度恐慌。

世卫组织卫生紧急项目执行主任迈克尔·瑞安(Michael Ryan)在3月5日的新闻发布会上表示，在新发疾病的暴发中，发现动物被传染上病毒并非什么不寻常的事情，此前在非典(SARS)和中东呼吸综合征(MERS)中都有类似案件。

“这在新发疾病中一直是个问题，而我们需要回答一个核心问题，即动物是否与这种疾病的传播密切相关，答案是否定的。”瑞安指出，在这种情况下，不如说这只狗更像是一名受害者。

香港城市大学动物卫生专家瓦内莎·芭尔斯教授(Vanessa Barrs)接受本社记者采访时证实，宠物狗病毒检测呈弱阳性在2003年SARS时期就出现过。

“在SARS期间，香港淘大花园确诊患者的猫狗进行基因病毒检测后，有8只猫和1只狗对SARS病毒呈阳性反应。”芭尔斯指出，“不过它们均是无症状感染，并没有将病毒传播给其他动物或者人类。”

芭尔斯特别指出病毒剂量的问题。她强调，现在所有证据都表明，新冠肺炎是人与人间传播的结果。人类感染新冠肺炎必须暴露在足够的病毒剂量之下，“低程度感染”的狗所含病毒剂量不足以导致人类感染。

世界动物卫生组织也表示，现在没有任何理由采取对陪伴动物的幸福和安全产生损害的行为。

当前，狗“被感染”不等于“具传染性”成为多位病毒生物学专家的共识。多位专家提醒畜养宠物人士，须经常保持良好卫生习惯，并保持家居环境清洁卫生，身体不适者应避免与动物接触。但不必过分忧虑，绝不应弃养宠物。

在1月底，宠物猫狗会传染疫情的流言一度甚嚣尘上，引起公众恐慌，触发各地弃养潮。多个城市接连出现有主人将猫狗摔下高楼，最终酿成多宗悲剧。（黄钰钦）