宁夏分区域有序恢复预防接种工作

记者7日从宁夏卫生健康委获悉，宁夏卫生健康委于近日发布《自治区卫生健康委办公室关于进一步做好新冠肺炎疫情防控期间预防接种服务的通知》(以下简称《通知》)，要求自3月2日起，宁夏各县(市、区)在综合评估当地新冠肺炎疫情防控形势后，按疫情防控风险等级分区域有序恢复预防接种工作。

《通知》要求，各接种单位要严格按照相关要求，增加预防接种服务频次，延长门诊开放时间，全面开展预约错时接种，在保证高水平接种率的同时避免人员聚集和疫情传播。

同时，接种单位要做好通风换气和日常消毒工作，并应当在预防接种门诊外增设健康申报区域，配足测温设备，在受种者、陪同人员进入预防接种门诊前，安排专人进行健康询问和体温测量，如发现有发热等不适症状应暂缓接种并按有关要求及时上报。

受种者应严格按照预约时间准时前往接种门诊，进入接种单位前要配合工作人员进行健康询问和体温测量并如实填写健康申报单，申报单除“一般情况”外，还设有“流行病学史”及“受种者健康状况”等内容。(杨迪)