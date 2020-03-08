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国家卫健委：出台多种休整方式保障医疗团队身体健康

2020年03月08日16:41 来源：人民网-人民健康网

人民网北京3月8日电 （李轶群）今日，国务院联防联控机制召开新闻发布会。国家卫生健康委医政医管局监察专员郭燕红表示，医疗队员、医务人员日夜奋战在抗击疫情和救治患者的第一线，他们工作负荷重，感染风险高，心理压力大。为保障他们的健康，采用了多种休整方式。

一是整建制修整轮替，通过安排接续医疗队来接替部分医疗队的工作，使他们能够整建制轮替休整。目前已安排在武汉的56支医疗队和黄冈的2支医疗队进行轮休；

二是为保证救治工作连续性和有效性，重症救治医疗队不便于整建制轮休，采取增加医疗队人员的办法，使新增医务人员与原医疗队共同编组，新老搭配，延长排班节奏，缩短每个班次工作时间，让大家有充裕时间休息。

三是结合实际情况，采取更为灵活排班方式，按照劳逸结合原则，延长休息时间，保证医疗队员有充沛精力投入到患者救治工作中。

(责编：欧阳易佳、李栋)


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