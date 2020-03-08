国家卫健委：严肃处理违规发放、虚报冒领补助

人民网北京3月8日电 （董童）在今日举行的国务院联防联控机制发布会上，国家卫生健康委人事司副司长段勇表示，陕西安康中心医院违规发放临时性工作补助，引起国家卫生健康委的高度关注和重视。国家卫生健康委责成陕西卫生健康委迅速查明情况，严肃问责，严肃追责。陕西省迅速行动，调查核实了相关情况，对相关人员进行了处理，上报了处理结果。

段勇介绍，为避免此类事情再次发生，在执行政策时不走样，国家卫生健康委正会同人社部、财政部，在人社部2016年4号文件基础上，从两方面入手进一步完善相关政策。

“一方面，进一步明确一线医务人员的范围。以是否直接接触疑似患者、确诊患者为依据，以实际参加现场处置、患者救助的工作情况为依据。临时性工作补助，根据一线医务人员承受风险的不同，补贴标准分为两档。”段勇说。

“另一方面，国家卫生健康委将严格执行政策中的审核监督，要严格登记审核公示等相关程序，加大监督力度，对于违规发放、虚报冒领现象，要依法依规严肃处理。”段勇表示，国家卫生健康委一定要把保护关爱的政策真切落实到一线医务人员身上。