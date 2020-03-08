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全国妇联：12338开通心理服务功能 解答疏导疫情期间不良情绪

2020年03月08日15:49 来源：人民网-人民健康网

人民网北京3月8日电 （记者孙博洋）在今日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，全国妇联权益部副部长李岳阳就疫情防控期间包括医护人员在内的广大妇女儿童心理健康等情况进行了回应。

李岳阳表示，疫情发生后，全国妇联了解到有一些妇女因为疫情出现了焦虑、恐慌等不良情绪。同时也看到，在一线奋战的医务人员、社区工作人员，她们由于工作压力非常大，工作强度也很大，心理急需疏导。全国妇联提出，要在原有12338维权热线中增设心理服务功能，地方各级妇联和心理专业机构合作，邀请心理咨询师接听热线。针对一线医务人员，有一些地方妇联还邀请专家为医院和社区工作人员做心理危机干预的团体辅导。

李岳阳说，全国妇联在地方热线运行一段时间的基础上，梳理出53个热线接听的共性问题，编了一本电子书《新冠肺炎疫情防控期间妇女儿童、医务人员婚姻家庭心理咨询问答》，其中有12个问题专门针对医务人员和她们的家庭。

(责编：欧阳易佳、李栋)


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