国家卫健委：把好事办好 各地落实关爱医护人员具体细则

人民网北京3月8日电（记者孙博洋）在今日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，国家卫生健康委人事司副司长段勇就关爱一线医护人员的措施等情况进行了回应。

段勇表示，新冠疫情发生以来，广大医务人员日夜奋战在抗击疫情最前线，用实际行动保护着人民群众生命安全。中央应对新冠肺炎疫情工作领导小组印发通知，从薪酬待遇、工伤认定、职称评聘、生活保障、轮休休整、心理调适、人文关怀等十个方面出台了措施。

“文件出台以后，各地积极响应，把10项措施加以落实。比如，出台文件，合理安排一线医务人员轮休、补休、调休，使一线医务人员得到适时休整。”段勇说，加强物资保障，特别是将医用防护物品分配纳入到督导检查重点内容等。截至目前，全国已有20多个省出台了具体的落实措施的相关文件。

段勇表示，下一步，将继续推动各地把10项措施落实落细，把好事办好。同时，也将积极推动各地建立保护关心爱护医务人员的长效机制，营造尊医重卫的良好氛围。