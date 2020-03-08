用大数据为基层减压 国家卫健委流动人口服务中心搭建开放疫情监测管理平台

3月5日，国家卫生健康委办公厅、民政部办公厅、中央网信办秘书局、工业和信息化部办公厅联合印发《新冠肺炎疫情社区防控工作信息化建设和应用指引》，以促进社区防控工作与现代信息技术深度融合，强化外防输入、内防扩散的技术支撑，提高社区防控的信息化、智能化水平，减轻参与城乡社区疫情防控工作人员工作压力。

随着全国各地进入“一手抓疫情防控、一手抓复工复产”的疫情防控新阶段，对返程流动人口的管理，成为当前疫情防控的一项重点工作。为此，国家卫生健康委流动人口服务中心建立了流动人口疫情监测管理平台（以下简称“平台”），在面向公众提供多项服务的同时，还公益开通了“社区/单位管理员”功能，方便社区与企业的管理人员实时掌握居民与员工的健康状况。

巧用大数据，让流动人口信息管理不再犯难

疫情期间，各地社区纷纷通过出入登记的方式主动记录社区人员相关信息，不少企业也启动了每日“线上健康打卡”的行动，以了解员工的健康状况。不过，这些方式主要依赖于员工和社区出入人员的自行填写，管理人员很难对信息进行核实查验和实时更新。

为解决这一困难，流动人口服务中心联合公安部第三研究所，在相关信息服务企业的支持下，将平台与公安部、国家卫健委疾控系统的后台数据库打通，实现了健康打卡、人员身份信息核验、密切接触史查询、防控知识学习等多项功能的集成，可按照国家级-省级-市级-区县级-乡镇/街道级-社区/企业逐级分配账号进行查询和管理。

“开通这项功能的初衷，就是帮助社区和企业管理人员减轻负担，通过大数据技术，一方面能让流动人口信息管理工作变得更加简单、方便，另一方面还能实时查验人员上报信息的真实性，识别人员与新冠肺炎患者密切接触情况的瞒报和漏报。”国家卫生健康委流动人口中心信息服务处副处长王博介绍说。

国家卫生健康委流动人口疫情监测管理平台后台页面示例

多项功能一键覆盖 服务公众要有“产品意识”

3月5日晚23点，流动人口中心工作人员与相关技术团队还在讨论中对操作界面不断进行优化，为的是让使用者感到更加顺畅、便捷。

“为了方便使用查询，我们将这一系统接入了‘国家卫生健康技术推广服务’的微信公众号，社区或企业管理人员申请注册后，就可以通过公众号内功能菜单登陆，在手机上进行操作，随时随地查询相关人员健康状况，便于管理。”国家卫健委流动人口中心技术推广服务处副处长马长啸谈到。

而对于公众而言，则可以通过这一平台关注国家及各地卫健委每日发布的新冠肺炎疫情的实时动态数据，学习科学权威的防控知识，还能进行小区查询、同乘查询、症状自诊、在线咨询等操作。

例如，点击“在线自诊”，可以进行新型冠状病毒感染自测评估，若想对健康状况进一步确认，可以选择“在线咨询”，有呼吸科、急诊科、儿科等不同科室的数十位医生可接受在线问诊。

在短期内建立起这样一个功能丰富、操作便捷的查询平台，并非易事。王博回忆，自2月初起，在中心主任肖子华的带领下中心全体工作人员便投入了流动人口疫情防控的信息化建设和应用工作，在已有的国家卫生健康技术推广应用信息平台上，搭建了流动人口疫情检测管理平台和疫情防控专题页面，并协调外部多方力量，不断拓展、完善功能与内容，以提供尽可能全面的服务和帮助。（尹莉娜）