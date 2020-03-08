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国家卫健委:调派两批专家组赴泉州应急处置酒店坍塌卫生工作

2020年03月08日10:48 来源：人民网-人民健康网

人民网北京3月8日电 据国家卫生健康委网站消息，2020年3月7日晚，福建省泉州市鲤城区一酒店（新冠肺炎密切接触者医学隔离观察点）发生坍塌事故。国家卫生健康委高度重视，迅速调派两批国家级医疗卫生应急专家组共18人，支援当地开展伤员救治等卫生应急处置工作。第一批专家组7日晚从福州、厦门就近派出，由福建医科大学附属协和医院、附属第一医院和厦门大学附属医院的重症医学、创伤骨科、心理干预、院感防控等多专业14名专家组成。第二批专家组8日早从广州出发，由中山大学附属第一医院重症医学、神经外科、创伤骨科、胸外科专业4名专家组成。

事故发生后，当地卫生健康部门第一时间启动应急响应，迅速开展伤员转运和医疗救治等工作。福建省卫生健康委负责同志带领省级专家组连夜赶到泉州，指挥协调伤员救治等工作。

目前，事故伤员分别在泉州市4家医院住院治疗。国家、省、市专家组成联合医疗专家组，对伤员逐一会诊评估，实施一人一策，密切监测伤情变化，动态调整完善救治方案，全力救治，同时严格做好救治医务人员传染病防护和医院感染防控工作。

国家卫生健康委员会官网截图

(责编：刘卿、李彤)


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