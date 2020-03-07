方舱医院迎特殊战士 AI机器人成“团宠”

人民网3月5日电 不久前，武汉武昌方舱医院迎来两位特殊的战士——防疫机器人，它们分别是5G清洁消毒机器人和5G医护助理机器人。方舱医院中，机器人一亮相便立刻吸引了患者眼球。

医护助理机器人自我展示

医护团队同机器人一起加油

这两款机器人是由达闼机器人有限公司向武昌方舱医院捐赠的云端智能防疫机器人，以支持“智能方舱”建设。为让机器人尽快进入病房，达闼共派出五名特战队员到方舱医院安装防疫机器人。

工作人员调试设备

达闼工作人员称，机器人不会感染病毒，在污染区和隔离区工作时无需防护设备，可以节约医疗防护物资。机器人虽然不能取代医护人员，但会帮助医护人员，让他们的工作更加高效、更加安全。

医护助理机器人正在跳舞

医护助理机器人可代替医护人员进入隔离病房，实时监控病情、患者定时提醒、体温检测、远程家属关怀、智能心理安抚等工作。可为患者提供疫情相关问答交互医疗健康咨询，还能带领患者进行舞蹈或健康操运动，活跃病房气氛。

云端智能清洁机器人正在方舱做消毒清洁

基于云端智能技术的5G清洁消毒机器人，专门装载了消毒水箱，可按规定路线自主完成消毒清洁任务、自主避障、自主检查清洁效果，自动报告任务状态、反馈任务详情，实现无人化操作，独立完成消毒清扫工作。

达闼五名特战队员同机器人合影

除了本次上岗的两款机器人外，达闼称，后期还会有包括云端智能方舱指挥中心、云端大数据疫情管理系统、智能送货、智能安保、红外测温、人脸识别等一系列云端智能防疫机器人陆续上岗。

云端AI智能方舱指挥系统

云端平台进行大数据分析，实时查看数据，监控变化趋势，及时预警应对，云端平台实现数据溯源，做到真正的疫情立体防控。为完善健康大数据知识图谱和知识问答、建立城市疫情大数据联防联控起到支撑作用。

自古以来就有瘟疫发生，数字技术的应用是现代信息化社会防疫的显著手段之一。达闼表示，高科技企业在国家治理和智慧城市发展中具有前所未有的推进动力，在新一代公共卫生和防疫应急体系建设中，高科技产品或将成为公共卫生和防疫体系常态化的一部分。高科技企业需保持疾病预防控制技术的尖端性、前沿性和竞争力。