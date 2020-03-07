人社部：“点对点”服务 保证农民工“从家门到车门，从车门到厂门”

人民网北京3月7日电 （许心怡）7日，国务院联防联控机制就农民工返岗复工“点对点”服务保障有关工作举行发布会。会上，人力资源和社会保障部农民工工作司司长尚建华表示，截至3月6日，各地合计“点对点”运送农民工263万人，通过“输出有组织、健康有检测、承运有防护、到达有交接、全程可追溯”的方式保证了农民工“从家门到车门，从车门到厂门”。

尚建华介绍，“点对点”服务方式是人力资源和社会保障部根据国务院的统一部署，为适应复工复产的需要，五部门一起制定的措施，同时建立了协调机制，对这项工作做了具体部署。“点对点”服务主要针对已有工作岗位和新确定工作岗位的拟进城务工的农民工，同时针对用工地比较集中、用工企业比较集中的地方进行“点对点”输送服务。目前多数省份建立了相应的协调机制，制定专门运输方案，采取包客车、火车、专列、车厢以及包机等多种方式开展“点对点”运输服务。组织方式有输入地和输出地政府部门组织的，也有企业集中组织包车的。

尚建华指出，目前，四川、广东、浙江、安徽等省份通过签署备忘录、协议的方式实现健康码的互认，解决了健康互认的问题。下一步，人力资源和社会保障部要进一步完善“点对点”服务协调机制，全面摸排有意愿外出农民工信息，有针对性地制定运输方案，有序推进农民工健康信息互认，切实落实好各项疫情防护措施，保证农民工安全有序返岗复工。同时，人社部将会同扶贫部门把“三区三州”等深度贫困地区、易地扶贫搬迁安置点以及挂牌督战的52个贫困县作为重点，有针对性地开展劳务输出，通过东西部协作“点对点”服务，帮助贫困劳动力尽快返岗复工，助力脱贫攻坚战。