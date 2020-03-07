国铁集团：2月份至今全国铁路发送旅客约五千万

人民网北京3月7日电 （王国菁）7日，国务院联防联控机制就农民工返岗复工“点对点”服务保障有关工作举行发布会。会上，国铁集团客运部主任黄欣表示，在疫情期间客流大幅下降，国铁集团始终保持主要方向和主要节点之间旅客列车的开行，并且保留了服务边远地区出行需要的慢火车开行。从2月份到现在，全国铁路发送人数大约五千万左右，其中相当大一部分是务工出行人员。

黄欣介绍，随着铁路发送量的逐步企稳回升，为满足包括务工人员在内的旅客出行需求，国铁集团恢复了之前停开的部分列车。同时要求，在运输过程中做好车站消毒、进出站测温和途中体温抽测，安排旅客分散就座等各项防疫措施，确保安全有序出行。

“旅客在旅途中切实做好自身防护，配合好工作人员做好防控工作。”黄欣表示，铁路作为中长途运输的主力确实也是广大农民工出行首选的交通工具。为了更好地服务零散务工人员和农民工出行，我们充分用好12306平台，加强客流分析，密切关注客流变化和走向。重点加强务工主要输出地和主要输入地的运量和运能监测，根据需求有针对性地、及时地调整运力安排，做到有流开车，一日一方案，一日一运行图，全力满足好务工人员的返程需求。