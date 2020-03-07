交通运输部：农民工返岗包车免收高速公路通行费

人民网北京3月7日电 （许心怡）7日，国务院联防联控机制就农民工返岗复工“点对点”服务保障有关工作举行发布会。会上，交通运输部运输服务司副司长蔡团结表示，将农民工返岗包车纳入绿色通道范围，免收高速公路通行费。

蔡团结指出，广大农民工既是推动经济社会发展的重要人力支撑，同时也是农民家庭重要的经济支柱。既要保障农民工返岗运输安全便捷，又要保障经济舒适。关于降低农民工出行成本，交通运输部采取了三方面的举措：一是积极争取地方政府加大对农民工返岗包车的支持，通过政府购买服务或者补贴部分包车费用的方式降低农民工出行成本。同时也鼓励出台相关优惠政策，引导有条件的用工单位主动承担包车费用。

二是将农民工返岗包车纳入绿色通道范围，免收高速公路通行费。

三是指导地方采取多种方式补助农民工返岗费用。目前有用工单位直接承担包车费用，也有用工地政府财政购买服务的方式承担全部或者部分包车费用的方式，比如浙江台州、义乌、山东平阴等地政府财政全部承担农民工包车费用，浙江、福建、山东等地用工企业也积极承担社会责任，主动承担农民工返岗运输的包车费用。但因各地政府和用工单位补助标准不一，而且动态调整，所以不同地区农民工返岗运输费用负担比例也有所不同。

“我们提倡建立政府、企业、农民工等相关主体共同参与的费用分担机制，通过政府补助一点、用工企业资助一点、农民工兄弟负担一点，最大程度上降低出行成本，实现各方共赢。”蔡团结呼吁，“各地政府和广大用工企业积极主动承担农民工返岗运输包车相关费用，让广大农民工兄弟有更多的获得感，为企业加快复工复产、经济社会秩序正常运转提供更加有力的人力支撑。”