国家卫健委：未要求参加返岗复工“点对点”农民工开具健康证明

人民网北京3月7日电 （王国菁）7日，国务院联防联控机制就农民工返岗复工“点对点”服务保障有关工作举行发布会。会上，国家卫生健康委人口家庭司司长杨文庄表示，国家层面没有要求参加返岗复工“点对点”的农民工开具健康证明、做核酸检测，也不需要支付体温检测等费用。

杨文庄举例称，四川省规定在省内居住14天以上，且接受当地村、社区管理的人员，如有跨市州以上外出务工的需要，均可到当地乡镇卫生院、社区卫生服务中心接受新冠肺炎健康检查服务，并出具省内互认的健康证明，这些服务都是免费的。

杨文庄介绍，各地针对农民工返岗复工“点对点”防疫的各项管理服务措施，要及时总结评估，不断优化完善。不同风险地区农民工出行，要按照分级分类管理的原则，精准施策、科学防控，不能简单化、一刀切，也不能提脱离实际的过高要求，不能额外增加农民工和基层工作人员的负担。

杨文庄表示，按照2月19日国家卫生健康委等五部委文件精神要求，着重做好三个方面的工作：一是加强健康宣传教育，特别是针对农村地区农民工要加强宣传教育，提高他们的防疫意识和防疫能力。

二是要做好行前体温检测，发现异常情况及时处置。

三是充分利用国家政务服务平台的新冠肺炎确诊和疑似患者数据服务接口，新冠肺炎可能密切接触者数据服务接口，加强风险人员排查，阻断新冠肺炎确诊、疑似、密接人员以及发热人员的外出。