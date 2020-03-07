交通运输部：农民工集中返岗实施“点对点” 一站式包车直达

人民网北京3月7日电 （王国菁）7日，国务院联防联控机制就农民工返岗复工“点对点”服务保障有关工作举行发布会。会上，交通运输部运输服务司副司长蔡团结表示，保障广大农民工兄弟安全便捷出行、顺利返岗，是推进企业复工复产和经济平稳运行的重要人力支撑，实施“点对点”一站式直达包车运输，是疫情防控期间的最佳选择。

蔡团结介绍，交通运输部在农民工返岗运输工作上面采取了以下措施：一是精准摸排需求。交通运输部门会同人力资源、卫健等部门和地方政府详细了解农民工集中返岗出行需求，实施需求精准对接。

二是周密部署运输方案。实施“一车一策”，精心制定运输组织方案，精选车辆、驾驶人员、企业，配齐防疫物资、合理规划运输线路。

三是加强疫情防控。交通运输部统筹做好疫情防控和运输保障工作，交通运输部发布了客运场站、交通运输工具疫情分区分级防控指南。首先场站和工具必须按照分区分级精准防控；其次，高、中风险区包车严格控制实载率，控制在50%，方便大家分散就坐，减少感染机率；此外，确保直达运行，中途严禁上下客，并设置留观区域，中间如遇到特殊情况第一时间送到留验站。全程要求司乘人员必须佩戴口罩，保证运输安全。最后，保障便利出行，将农民工返岗包车纳入绿色通道保障范围，实行不停车、不检查、不收费、优先便利通行，并且公布了24小时的服务电话，随时解决农民工出行中遇到的各种问题。同时，坚持安全底线，强化人防、物防、技防，确保农民工安全抵达目的地。

蔡团结表示，目前，全国已经有四川、浙江、山东、福建等27个省份推行了“点对点”的一站直达包车业务。另外，交通运输部推广了四川省的经验“春风行动”，通过实施劳务输出地“送工上门”和劳务输入地“接工回厂”的模式，累计组织包车8万趟次左右，累计运输农民工约170万人。同时我们有序恢复省际省内的道路客运班线，提供联网售票、联程联运服务，为农民工分散化出行提供保障。我们初步预计到4月上旬，农民工返岗运输将基本完成。