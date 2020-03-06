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王江平：内、外资企业一视同仁 享受相同政策和服务

2020年03月06日18:26 来源：人民网-人民健康网

人民网北京3月6日电 （许晓华）6日，国务院新闻办公室就新冠肺炎疫情防控救治进展情况举行发布会。会上，中央指导组成员、工业和信息化部副部长王江平表示，疫情短期内对我国经济运行造成一定的冲击。从行业分析看，纺织业等劳动密集型行业，电子、汽车等对供应链依赖比较强的行业，短期内受到的影响比较大。从对地区的影响看，湖北等疫区重灾区资金影响比较大，疫情不仅使湖北省的经济活动受到了直接冲击，也会放大影响到其他的省份，乃至全国，也会影响一些跨国企业的供应链。

“我们在动员各地统筹疫情防控和企业复工复产的同时，着力推动产业链条各环节的协调复工，着力解决大企业带中小企业协同复工的相关问题。我们在工作中既注重发挥市场的自修复功能，又注重发挥政府的政策保障和协调服务作用，围绕重点行业、重点产业链条开展精准服务。为此，工信部向部分省市的重点企业派出了复工复产联络员，帮助企业解决跨地区、跨部门的问题，推动全产业链条复工复产。”王江平介绍。

王江平说，针对目前中小企业发展出现的困难，国务院常务会研究出台了若干的政策措施，各地各部门也陆续出台了一系列政策支持，为中小企业的生产经营提供了有力的保障。目前，除湖北省外，全国工业大省、规模以上工业企业开工率大多已经超过了90%，工业大省像浙江、广东、山东、江苏等省已经超过了95%，中小企业的复工复产率也在稳步提高，达到了52%。综合起来看，我国经济长期向好的基本面没有改变，疫情的冲击是短期的，总体上是可控的。

“无论内资企业还是外资企业，我们都一视同仁，使其享受同样的政策、同样的服务。”王江平强调。

(责编：欧阳易佳、李栋)


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