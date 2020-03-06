余艳红：中国诊疗方案是中医和西医共同智慧的结晶

人民网北京3月6日电 （许晓华）6日，国务院新闻办公室就新冠肺炎疫情防控救治进展情况举行发布会。会上，中央指导组成员、卫生健康委党组成员、中医药局党组书记余艳红表示，中国诊疗方案是中医和西医共同并肩战“疫”、共同智慧的结晶。在治疗方案中，中医有比较重要的地位，这是坚持中西医并重的中国卫生健康工作方针，也是中医药的疗效决定的。

关于中医药对新冠肺炎的疗效。余艳红介绍，首先，中医药防治瘟疫有着独特的理论和实践。鉴于早期防治新冠肺炎没有特效药和疫苗，运用中医药防治瘟疫的实践经验和技术方法，发挥中医药整体调节、提高免疫的作用，激发自身的抗病能力和康复能力，是一种有效的治疗方法。在近年的抗击SARS、甲流中，都已经证明了中医药的作用。正如中医常讲的，“正气存内，邪不可干”。

第二，大量病人治愈出院的事实充分证明，中西医结合效果显著。目前5万余名确诊患者出院了，大多数患者使用了中医药。专家团队研究证实，中西医结合与单纯使用中药和西药相比，能较快地改善发热、咳嗽、乏力等症状，缩短住院天数，提高核酸转阴率，有效减少轻型和普通型向重型、重型向危重型的发展，提高治愈率、减少病亡率。

余艳红举例说，轻型和普通型患者，一项452例患者的随机对照开放性试验显示，中西医结合在改善症状、提高核酸转阴率方面，显著优于单纯的西药组。另一项500例的临床队列研究显示，肺部CT影像明显改善，没有轻型转为重型。重症患者，一项75例的临床对照试验显示，中西药并用较单纯西药组相比，核酸转阴时间、住院时间平均缩短3天。危重症患者，中医和西医专家的联合会诊、辨证论治后，中药在改善血氧饱和度、抑制炎症风暴等方面有积极的作用。国家卫生健康委和国家中医药局成立了12个重症专家指导组，这就是中医和西医联合指导救治，深入推进中西医结合，提高治愈率、降低病亡率。

第三，单纯使用中药治疗的病例。初步地总结已经出院的近百例中医药治疗的病人，其中有不少病人都是重症，他们都是运用中药为主的治疗。有关病例的研究和总结，正在进行中。

“在这次疫情防控中，我们愿意分享治疗新冠肺炎的‘中国经验’、‘中国方案’，让更多国家了解中医药、理解中医药，使用中医药。在我们中国，疫情发生的时候，我们有中医药，更多地增强了战胜疾病的信心和勇气。”余艳红表示。