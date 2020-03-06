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丁向阳：中方已向一些疫情国家提供测试试剂 分享治疗方案

2020年03月06日17:35 来源：人民网-人民健康网

人民网北京3月6日电 （许心怡）6日，国务院新闻办公室就新冠肺炎疫情防控救治进展情况举行发布会。会上，在回答记者提出的目前有些国家爆发疫情，中方有哪些值得分享的经验和建议，是否会进行援助的问题时，中央指导组成员、国务院副秘书长丁向阳表示，据外交部提供的情况，中方已经向巴基斯坦、日本、非盟等提供了测试的试剂，也向很多国家分享了治疗的方案。

丁向阳指出，在疫情面前，各个国家之间加强沟通合作十分必要，当前也很紧迫。据外交部提供的情况，中方已经向巴基斯坦、日本、非盟等提供了测试的试剂，也向很多国家分享了治疗的方案。中国红十字会和有关企业，也向伊朗和非洲一些国家提供了试剂，还向伊朗方面派遣了志愿专家团队。

丁向阳表示，下一步，将视疫情的发展，继续与有关方面开展不同形式的合作，根据对方的需求，在力所能及的范围之内提供支持。

(责编：欧阳易佳、李栋)


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