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丁向阳：没有人民群众的配合 疫情防控不可能取得成效

2020年03月06日17:25 来源：人民网-人民健康网

人民网北京3月6日电 （许心怡）6日，国务院新闻办公室就新冠肺炎疫情防控救治进展情况举行发布会。会上，中央指导组成员、国务院副秘书长丁向阳表示，疫情防控的实践证明，没有人民群众的参与、配合，是不可能取得成效的。

丁向阳介绍，在疫情防控工作的方法上，突出了五个特点：一是上下协同，从中央到地方上下联动、一竿子插到底的指挥体系。二是公开透明，及时公开各种防控信息，接受社会监督，与全社会互动。三是科学防控。四是抓住重点，防控、救治、物资保障一起抓。五是全民动员，共同应对疫情。

“为什么中央统一指挥部署、上下联动？那是因为中国有14亿人口，一旦疫情出现大流行，影响将十分巨大。最近一些国家出现疫情后，发现一个城市仅靠自己的力量根本无力抗击这场传播力很强的疫情，武汉市也是一样。”丁向阳说，武汉疫情高峰的时候，每天有3000多例患者的病床需求，这对世界上任何一个城市来说，都是挑战。武汉市原来只有两家传染病医院，病床不超过1000张。到今天累计报告确诊病例49000多例。一床难求、患者住不上院的问题，是当时最头疼、最急迫的事。于是我们一手抓医院改造，一手抓方舱医院的建设，每天以增加3000张床的速度往前推进，最终改造和新建了86家定点医院，16家方舱医院，完成了6万多张床位，满足了不同时段患者救治床位的需求。如果没有中央集中统一的领导，没有全国各地的支持，这是不可能完成的任务。

(责编：欧阳易佳、李栋)


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